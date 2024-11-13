初選對打 魯比歐與川普化敵為友

多家媒體報導，對中國強硬且力挺台灣的佛羅里達州聯邦參議員魯比歐，可能被川普提名為國務卿。（法新社檔案照）

2024/11/13 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統當選人川普的外交與國安團隊逐漸成形，繼傳出將任命對中國立場強硬的佛羅里達州聯邦眾議員瓦爾茲擔任白宮國安顧問後，多家外媒披露，立場友台的佛州聯邦參議員魯比歐預計將被提名為國務卿。儘管川普仍有可能改變決策，但魯比歐已是目前最被看好的國務卿人選，他此前也曾是與川普搭檔的副總統候選人考慮對象之一。

紐約時報報導，五十三歲的魯比歐於二○一○年在保守派「茶黨」運動支持下當選參議員，被視為共和黨新生代領袖。他參與參院外交委員會和情報委員會，近年在兩黨合作方面表現亮眼，其國務卿提名案預計將順利通過參院確認，成為第一位有拉丁美洲裔血統的國務卿。

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魯比歐是知名的「對中鷹派」，積極推動多項反制中國的立法，例如二○二○年提出的「防止強迫維吾爾族勞動產品進口法案」，隔年由現任總統拜登簽署生效。他也擔任「美中經濟暨安全審查委員會」（USCC）共同主席，在人權議題上對中國不假辭色，曾因關切新疆和香港議題而兩度遭到中國制裁。在科技領域，魯比歐主張限制中資收購美國科技公司，並支持禁止使用華為等中國電信設備。

對中政策 兼顧美台關係

魯比歐也長期支持台灣，曾於二○二○年二月會晤時任台灣副總統當選人賴清德，並在今年七月重申川普若連任，將持續支持台灣。他的對中政策兼顧經濟制衡、軍事安全及強化美台關係。不過，法國國際廣播電台（RFI）指出，魯比歐曾遭北京制裁，恐影響美中外交互動。中國外交部十二日僅以「美國內部事務」為由，避談此事。

在朝鮮半島議題上，魯比歐也被視為參議員中的「知韓派」及鷹派人物，對北韓相關議題多持強硬立場。韓聯社報導，盧比歐過去曾強烈批判美國政府將北韓從恐怖主義支持名單剔除，展露對北韓發展核武和飛彈的警戒。

特別的是，二○一六年共和黨總統初選期間，魯比歐與川普曾是競爭對手，關係一度劍拔弩張。但川普勝選後，魯比歐化敵為友，成為其非正式外交政策顧問。專家指出，魯比歐若出任國務卿，最大挑戰將是如何在優先因應中國威脅，同時平衡美國在全球各地干預程度，使其符合川普「美國優先」理念。

可望出任參院多數黨領袖的佛州參議員史考特透過社群平台Ｘ向魯比歐道賀說：「他會恢復美國在全球的領導力，尤其是在拉丁美洲，因為他以尊嚴和勇氣代表美國！」

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