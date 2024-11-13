重用佛州幫 川普外交2.0抗中更甚

多家媒體報導，對中國強硬且力挺台灣的佛羅里達州聯邦參議員魯比歐，可能被川普提名為國務卿。（法新社檔案照）

2024/11/13 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國媒體披露，總統當選人川普已邀請佛羅里達州聯邦眾議員瓦爾茲 （Mike Waltz）擔任白宮國家安全顧問，並可能任命佛州聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）出任國務卿。若成真，出身佛州的政治人物將掌握美國新政府的兩大外交要職。香港媒體等指出，從目前的官員任命名單來看，川普出生成長的紐約州，以及他現居的佛州，似乎是未來華府權力核心的主要來源。

拉美成外交新側重點

「香港01」指出，從瓦爾茲和魯比歐的人事案觀之，「川普二．○」的外交政策仍將以對中國強硬的方式展開。其中，過去較少獲得關注的中國與拉丁美洲國家關係，很可能會成為美國對中政策的重點領域。

請繼續往下閱讀...

川普近日陸續公布新內閣人事，包括佛州選戰老將、川普競選團隊共同經理威爾斯將擔任白宮幕僚長；出身紐約的霍曼將成為川普的「邊境沙皇」，主導移民安全政策。前紐約州聯邦眾議員澤爾丁將出掌環保署（EPA），估計將完全聽令川普落實解除管制、鼓勵探勘開採的政策。同樣出身紐約州的眾議院共和黨黨團會議主席史蒂芬尼克，則將出任駐聯合國大使。

迄今浮現的川普新政府主要官員任命名單上，唯一不是來自紐約或佛羅里達的人選，只有川普落選後仍長期跟隨左右的移民議題顧問米勒。加州出身的米勒將出任白宮副幕僚長，料將與霍曼聯手，推動將非法移民驅逐出境的政策。

美國需要新門羅主義

報導指出，倘若「紐約幫」的任命可能只是川普個人背景的偶然，川普進用兩名佛州政治人物主理美國外交，卻凸顯川普外交二．○的側重點。佛州有三成人口為拉丁裔，邁阿密更曾經被《經濟學人》形容為「拉丁美洲的商業首都」，從佛州的角度來看美國外交，確實有與眾不同的觀點。

報導指出，無論是瓦爾茲還是魯比歐，談到美國外交時的重點原則之一，就是十九世紀的「門羅主義」（Monroe Doctrine），認為任何對於美洲地區政治事務的外國勢力干預，也有可能構成針對美國的敵對行為，而美國必須保護其在美洲的勢力範圍和利益。以往，門羅主義針對的對象是歐洲殖民主義國家，今天則轉為中國和俄羅斯。

團隊抗中 北京恐更焦慮

彭博報導，美國智庫亞洲協會中國政治研究員牛犇指出，川普第二任期的外交國安團隊都是對中強硬派，北京將更為焦慮，中國國家主席習近平可能採取更強烈的武力展示，推升雙邊關係進一步緊張。

川普2.0最新人事任命

多家媒體報導，美國總統當選人川普已敲定由主張對中國強硬的佛羅里達州聯邦眾議員瓦爾茲，擔任白宮國家安全顧問。（法新社檔案照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法