綠扁帽退役 國安顧問瓦爾茲對中鷹派

多家媒體報導，美國總統當選人川普已敲定由主張對中國強硬的佛羅里達州聯邦眾議員瓦爾茲，擔任白宮國家安全顧問。（美聯社檔案照）

2024/11/13 05:30

美史首位綠扁帽退役眾議員 2年前曾訪台

〔編譯林家宇／綜合報導〕多家媒體報導，美國總統當選人川普已敲定國家安全顧問人選，由主張對中國採取強硬立場的佛羅里達州共和黨聯邦眾議員瓦爾茲（Michael Waltz）出任。國安顧問任命不需經由參議院認證，可直接向總統提出建言，預料瓦爾茲將在未來的美中對抗過程中扮演舉足輕重角色。

服役戰功彪炳 曾獲4枚銅星勳章

瓦爾茲畢業於與西點軍校齊名的維吉尼亞軍校，曾在美國陸軍特種部隊「綠扁帽」服役，在阿富汗、中東和非洲立下的戰功，讓他獲頒四枚「銅星勳章」，後續擔任過五角大廈國防政策主任和副總統反恐顧問等職務。他在二○一九年成為美國史上首位綠扁帽出身的聯邦眾議員，參與軍事、外交、情報委員會和「中國工作小組」（China Task Force）運作。

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瓦爾茲的豐富國安閱歷迅速引起川普政府注意，在二○二○年刺殺伊朗革命衛隊精銳「聖城部隊」指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）的行動中，受邀前往白宮聽取簡報。瓦爾茲在甫結束的大選中成功贏得第三任期，他的妻子尼許瓦特（Julia Nesheiwat）也是美軍情報官員出身，是川普第一任期的國土安全顧問。

瓦爾茲是忠實的川普擁護者，在外交政策上屬於對中鷹派，長期批評中國在印太地區的挑釁擴張，並要求美國政府準備好因應可能爆發的美中衝突。瓦爾茲在今年出版的新書《殘酷真相：像綠扁帽一樣思考和領導》（Hard Truths:Think and Lead Like a Green Beret）中，提出五項避免與中國爆發戰爭的戰略，包括迅速武裝台灣、對太平洋盟友的再承諾，以及美國軍備現代化等。

領導老虎小組 滿足台灣軍備需求

瓦爾茲曾在二○二二年十月訪台，並擔任眾議院外交委員會去年成立的「老虎小組」領袖，旨在提升美國「外國軍事銷售」（FMS）效能，滿足國家安全及包括台灣在內盟友和夥伴的需求。

對於烏克蘭戰爭，瓦爾茲在二○二二年戰事爆發之初，曾呼籲拜登政府向基輔提供更多武器，抵禦俄羅斯侵略。不過，他現在認為，美國必須「重新評估」在烏克蘭的目標，強調烏克蘭從美國國會拿「空白支票」的日子已經結束，北大西洋公約組織（NATO）成員國在自我防衛上必須加倍努力。

國安顧問負責統合所有國安機構，並負責將重要訊息向總統簡報，同時也負責執行總統命令。前川普國家安全會議幕僚、華府智庫「捍衛民主基金會」高級顧問高德柏格（Richard Goldberg）指出，瓦爾茲是「令人驚豔」的人選，他所擁有的菁英部隊資歷和國會經驗，對川普來說極具價值。

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