對中強硬 瓦爾茲將任白宮國安顧問 友台魯比歐 傳將出任國務卿

美國總統當選人川普的外交與國安團隊逐漸成形，多家媒體報導，力挺台灣的佛州聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）則可能被提名出任國務卿。（美聯社）

2024/11/13 05:30

〔編譯陳成良、林家宇／綜合報導〕美國總統當選人川普的外交與國安團隊逐漸成形，多家媒體報導，川普將任命佛羅里達州聯邦眾議員瓦爾茲（Michael Waltz）擔任白宮國家安全顧問，力挺台灣的佛州聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）則可能被提名出任國務卿。瓦爾茲和魯比歐均以對中國強硬、對台灣友好立場聞名，這一系列對中鷹派官員的任命，勢必為美中關係帶來更嚴峻的挑戰。

瓦爾茲曾參與提出台灣防衛法案

據報導，現年五十歲的瓦爾茲為美國陸軍特種部隊「綠扁帽」退伍軍人，曾獲頒四枚「銅星勳章」，服役期間還擔任過五角大廈國防政策主任和副總統反恐顧問等職務。此外，瓦爾茲也是眾議院專為對台軍售所成立的「老虎小組」領袖，以及協調對中政策的「中國工作小組」成員，二○二一年曾參與提出「台灣防衛法案」，要求美國建立阻止中國入侵台灣的能力，並曾在二○二二年訪台。

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五十三歲的魯比歐也是知名的對中強硬派，將中國視為美國利益的最大威脅，曾因關切新疆和香港議題而兩度遭到中國制裁，且長期為台灣發聲，支持台灣參與世界衛生組織（WHO）及國際民航組織（ICAO）等國際組織。二○二○年二月，賴清德總統以副總統當選人身分訪美時，曾與魯比歐會晤，魯比歐重申強烈支持美台深化關係。報導指出，儘管川普仍有可能改變決定，但魯比歐已是最被看好的國務卿人選。

美國總統當選人川普的外交與國安團隊逐漸成形，多家媒體報導，川普將任命佛羅里達州聯邦眾議員瓦爾茲（Michael Waltz）擔任白宮國家安全顧問。（路透）

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