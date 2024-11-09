川普4年後無法再選 誰能接班

成功回鍋白宮的美國前總統川普四年後以無法再選，其副手、準副總統范斯等人被視為可能的接班人。圖為川范二人在今年七月的共和黨全國黨代表大會上同台。（美聯社）

2024/11/09 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國家廣播公司新聞網（NBC News）七日幫四年後無法再選的總統當選人川普尋找接班人，點名除了準副總統范斯，號稱歷來最佳共和黨籍州長的佛羅里達州州長迪尚特，也可能接下傳承川普的「讓美國再次偉大」（MAGA）精神的重任。

報導指出，川普雖強勢回歸重返白宮，但也形同為他對共和黨的掌控設下截止日，因美國憲法規定，川普做完第二任期後不能尋求連任，共和黨四年後必須另覓共主以保白宮大位。即便如此，這場接班人大戰的形塑者仍是川普。共和黨民選官員、募款人員與顧問表示，至少短期內，川普對共和黨仍有無法撼動的控制，能影響誰崛起、誰沒落，及共和黨是該回到前川普時代狀態，還是繼續在川式新政上一意孤行。

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共和黨黨工認為，川普只要存在，就能一直控制共和黨，他雖不能再選，但會樂於當造王者，享受大家的追捧。一名共和黨說客指出，川普是繼前總統雷根以來最具變革性的政治人物，已永久改變共和黨及全美政治格局；二○二八年時最有希望接班的共和黨人，是當時的副總統范斯與現代史最成功的共和黨籍州長迪尚特。

準副總統范斯是MAGA與川普政績的依法自然繼承人，未來四年將在白宮長伴川普，有機會與不把他放在眼裡的華府專業政治圈建立或修復關係；川范關係與范斯本身的表現與二○二八年接班人大戰息息相關，而其中關鍵在於二○二六年期中選舉。

除范迪兩人，川普黨內初選對手印度裔企業家拉馬斯瓦米與前駐聯合國大使海利、川普首度執政時擔任白宮發言人的阿肯色州州長桑德斯、喬治亞州州長坎普、川黑轉川粉的德州聯邦參議員克魯茲，及南卡羅來納州非裔聯邦參議員史考特，也是熱門接班人選。

強勢回歸的川普四年後無法再選，現任佛州州長迪尚特被視為可能的接班人。（美聯社）

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