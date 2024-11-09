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    普廷隔空恭賀 關注川普如何止戰

    俄羅斯總統普廷恭賀川普當選，稱已準備好和美國下一屆政府對話。圖為兩人在二○一八年六月於芬蘭舉行峰會。（法新社檔案照）

    俄羅斯總統普廷恭賀川普當選，稱已準備好和美國下一屆政府對話。圖為兩人在二○一八年六月於芬蘭舉行峰會。（法新社檔案照）

    2024/11/09 05:30

    〔編譯林家宇／綜合報導〕俄羅斯總統普廷七日首次公開談論甫結束的美國總統大選，恭賀共和黨籍當選人川普勝出，讚揚他面對刺殺時展現十足勇氣，並表明俄國已經準備好和川普政府對話。

    準備好和川普政府對話

    普廷在俄國智庫「瓦爾代國際辯論俱樂部」於索契舉辦的會議中，提及川普在七月賓州造勢活動遭遇的刺殺事件，「在奪取其性命的刺殺事件當下，他的舉動令我印象深刻。他是一名男子漢」。普廷表示，「我想藉著這個機會恭賀他當選美國總統」。被問到是否準備好和川普對話，普廷回答，「我們準備好了」。

    被問及川普第二任期走向，普廷直言「我沒有頭緒」、「對他來說，這是屬於他的最後一屆任期，要怎麼做全看他」。普廷提到，川普曾表達「恢復美俄關係的渴望，以及協助烏克蘭危機落幕。就我的觀點，至少值得關注」。

    對川普第二任期「沒有頭緒」

    克里姆林宮已在六日表示，因華府在烏俄戰爭中扮演的角色，俄國視美國為「非友善國家」，因此無意致電恭賀下一任美國總統。然而，川普稱會在明年一月廿日總統就職前致電普廷，克宮發言人佩斯科夫七日表示，不會排除川普就職前與普廷聯繫的可能性。他提到，莫斯科與華盛頓的關係已經處在「歷史低點」，情勢是否改變全看新任美國領導層。

    談及烏俄戰爭，普廷在會中重申俄烏和平的基本立場為烏克蘭保持中立，並尊重俄國佔領區民眾意願。他強調，若烏克蘭不保持中立，便會以此做為手段持續損害俄羅斯利益，「很難想像俄烏之間存在任何友善鄰國關係」。依照普廷六月十四日明確表達的烏俄和平條件，烏克蘭必須放棄加入北大西洋公約組織（NATO）念頭，撤離所有俄國占領區部隊。

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