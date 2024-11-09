川普上台首要強化邊境 驅逐無證移民

今年七月美國共和黨全國代表大會上，一名來自德州的代表舉牌呼籲把無證移民「大規模驅逐出境」。（法新社檔案照）

2024/11/09 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國共和黨總統當選人川普七日告訴國家廣播公司新聞網（NBC News），他明年一月上台後首要任務之一就是讓邊境「強而有力」；對於競選時承諾大規模驅逐無證移民，他「別無選擇」，只能兌現，且「不計代價」。路透／易普索七日最新民調結果也顯示，美國人視此問題有待川普最迫切解決的問題，四分之一受訪者希望他上任百日內處理。

川普競選時，多次揚言進行美國史上最大規模的驅逐無證移民行動。至於成本，他說「非關價格標籤問題」，「實際上，我們別無選擇。當人們殺戮和謀殺時、當毒梟摧毀國家時，現在他們會回到那些國家，因為他們不會留在這裡」。

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在強調「必須使邊境變得強大」的同時，川普指出，「我不是那種會說『不，你不能進來』的人。我們希望人們進來」。川普自稱二○年起在拉丁裔、年輕族群、女性和亞裔美國選民中取得進展，事實上也的確在這次大選獲得拉丁裔選民創紀錄支持。他認為移民議題是他勝選的原因之一，「他們想要有邊界，他們喜歡人們進來，但他們必須帶著對國家的熱愛進來。」不過，美國境內無證移民究竟有多少，目前不明。

根據路透最新民調，在施政優先順序上，認為川普該把移民問題當成上任頭一百天的首要優先事務的受訪者最多，達二十五％；近十四％則認為是收入不平等；十二％在意賦稅。相信川普會下令驅逐無證移民的八十二％受訪者的政黨屬性，民主黨、共和黨比例差不多。

民調盼百日內優先處理

川普也談到七日與現任民主黨總統拜登、副總統賀錦麗六日通話一事，非常愉快，「雙方都非常尊重；敗選的賀錦麗也提到政權交接，她說她希望過渡盡可能順利，我當然同意這一點。」川普另說，和拜登在電話中說好很快共進午餐。

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