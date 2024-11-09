趁機弱化伊朗 川普勢必擴大制裁

外界預料美國前總統川普回鍋白宮後將延續，甚至擴大對伊朗的強硬路線。圖為伊朗民眾閱覽該國報紙以「殺人犯回歸」描述川普勝選報導。（歐新社）

2024/11/09 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國共和黨總統當選人川普在第一任期內對伊朗採取強硬立場，預料即將到來的第二任期內，對德黑蘭施加的壓力將有增無減。華爾街日報七日引述知情人士彙報，指川普計畫恢復對伊朗的「極限施壓」策略，初期計畫為大幅增加制裁，掐緊伊朗石油出口，削弱德黑蘭贊助中東代理人和發展核武計畫能力。

外交孤立 削弱支持中東代理人和核武計畫能力

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川普第一任期的中東政策奉行「強力支持以色列、大力壓制伊朗」路線，包括承認耶路撒冷為以國首都，刺殺伊朗革命衛隊精銳聖城部隊指揮官蘇雷曼尼，退出伊朗核協定等。

此外，美國情報官員曾在九月對伊朗暗殺川普的可能性發出警告，或許會對川普的伊朗政策產生微妙影響。前美國國防部副助理部長穆洛伊表示，「若他（川普）要把任何特定國家視為主要對手並採取強硬作法，那就是伊朗」。穆洛伊提到，川普沒有完全排除與伊朗達成協議的可能性，但必須是川普滿意的協議。

報導指出，川普新團隊將試著迅速勒緊伊朗石油收入，預期有更多外交和金融領域制裁，藉此孤立伊朗。不過，無論是打擊伊朗或委內瑞拉的石油出口，油價上升恐帶來通貨膨脹竄升的風險。

掐緊石油出口 可能制裁中國港口

前美國官員和分析家指出，川普的「極限施壓2.0版」可能包括對接收進口伊朗能源的中國港口施加制裁，預計可以迫使中國一天減少購買伊朗原油至少五十萬桶；此外，川普的顧問都支持以色列轟炸伊朗能源與核子設施。

負責川普第二任期國務院交接的前國務院伊朗政策特別代表胡克七日表示，川普無意推翻伊朗當權者，而是要在外交上孤立伊朗，削弱該國經濟能力，迫使德黑蘭無法資助哈瑪斯、真主黨、葉門青年運動和其他位在伊拉克和敘利亞的代理人。

若川普重啟極限施壓，伊朗一名能源官員表示，在承受天然氣短缺損害和中國低價採購石油的情況下，「伊朗的石油產業或許會陷入毀滅性情勢」；另一名外交官員則認為，德黑蘭能夠藉由深化與「上海合作組織」及其他盟友的貿易關係來抵銷美國限制，也能夠推動核武計畫或威脅中東的石油設施回應美國施壓。

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