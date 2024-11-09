川普競選經理 首位女性白宮幕僚長

川普七日公布首起人事任命，將由競選經理威爾斯（左）擔任白宮幕僚長，是美國史上第一位擔任此職位的女性。（美聯社）

2024/11/09 05:30

總統守門員 華盛頓權力第二大

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統當選人川普七日公布首起人事任命，由現年六十七歲的競選團隊共同經理威爾斯（Susie Wiles）出任美國史上首位女性白宮幕僚長。此一角色負責管理白宮人事、安排總統行程，並負責聯繫其他政府部門與國會議員，堪稱「總統守門員」，更被譽為華盛頓權力第二大的職位。分析指出，川普選擇威爾斯，旨在建立一支更具凝聚力的執政團隊。

威爾斯被讚聰明創新且低調

川普在聲明中形容威爾斯強悍、聰明、創新，「蘇西助我拿下美國史上數一數二偉大的政治勝利，並在我二○一六和二○年競選中發揮不可或缺的作用，我深信她將讓美國再次偉大。由蘇西出任美國史上首位女性白宮幕僚長，是當之無愧的榮耀」。威爾斯行事極為低調，甚至在勝選之夜也拒絕發言。川普在當天曾形容威爾斯是「冰女」，「她喜歡待在幕後，但可不只是布景」。副總統當選人范斯稱這是好消息，並盛讚威爾斯將成為白宮的「巨大資產」。

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競選期唯一倖存操盤經理

紐約時報指出，川普四年前敗選離開白宮後，找回為他策畫一六和二○年佛州選戰的共和黨資深策士威爾斯，負責其後四年的政治運作。威爾斯展現應對川普混亂管理風格的能力，也是唯一一位在整個競選過程中倖存的競選經理。威爾斯在川普面臨四項刑事控訴時，設法讓他的政治活動繼續運轉，並引導川普拿下共和黨總統初選勝利、安度遭刑事定罪後的風波、應對兩次暗殺企圖，以及處理民主黨競選對手臨時換人的選戰變化，包括爭取通常不支持共和黨的非裔和拉丁裔選民。

能協助控制川普衝動行事

美聯社指出，在競選過程中，威爾斯做到極少人能做到的事情，即協助控制川普的衝動行事，並非透過斥責或說教，而是透過贏得他的尊重，讓他知道聽從比藐視她的建議更好。例如，在競選後期，當川普在賓州造勢活動上離題發表廣受批判的言論，稱他不介意媒體被槍殺時，威爾斯從幕後走出來緊盯著他。

威爾斯與川普家人及范斯關係也很密切，眾人皆樂見她擔任白宮幕僚長。威爾斯不僅與「讓美國再次偉大」（MAGA）運動領袖交好，也與川普在兩次大選黨內初選中打敗的建制派保持聯繫，因此她的任命贏得共和黨人讚揚。相較之下，川普初入白宮的四年，一共換了四位幕僚長，包括退休陸戰隊將領凱利，後者卸任後曾說這是他做過最糟的工作。

有助新舊政府交接平順過渡

川普初次執政時承諾「只採用最優秀的人才」，但之後他多次坦言，首個任期內最大的錯誤就是用錯了人，當時他剛來到華府，對此一無所知，但他現在知道「最好的人」是誰，以及該避免哪些人擔任公職。威爾斯擔任白宮幕僚長，將有助於新舊任政府的交接期平順過渡，川普將在這段時間安排重要人事職位。

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