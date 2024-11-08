不敵通膨嚴峻 賀錦麗節節敗退

美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗6日在母校霍華德大學的校園發表演說坦承敗選，並誓言會繼續為民主奮戰。（美聯社）

2024/11/08 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統大選結果出爐，川普意外勝出。華盛頓郵報分析指出，儘管拜登政府維持低失業率和經濟增長，但選民對經濟的不滿，尤其通貨膨脹問題，成為川普勝選的關鍵。

出口民調顯示，三分之二選民認為經濟狀況不佳，其中六十九％選擇川普。華郵指出，疫情爆發後，拜登政府面臨持續的通膨問題，儘管股市表現良好、失業率低，但二○二二年通膨率突破九％後，民眾對經濟的信心持續低迷。

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曼哈頓研究所研究員里德爾表示：「選民痛恨通膨。高通膨率是他們不滿的主因。通膨率達九％時，執政黨難保白宮。」

共和黨緊抓通膨議題，歸咎於民主黨二○二一年的紓困計畫，川普更以此做為競選主軸。華郵指出，在疫情和烏俄戰爭影響下，許多富裕國家也面臨通膨挑戰。研究顯示，拜登一．九兆美元的紓困計畫雖可能加劇通膨，但也促進了經濟復甦。

拜登政府則強調以下經濟指標佐證其政績：股市創新高、經濟成長超越疫情前、失業率創五十年新低（四．一％），且成功避免經濟衰退；聯準會也準備再次降息；政府的基礎建設、潔淨能源和半導體投資也開始有成效。

然而，中間派和保守派經濟學家認為，選民對拜登經濟政策的不滿並非空穴來風。哈佛大學經濟學家弗曼指出，即使通膨率下降，但家庭收入中位數仍低於二○一九年，貧窮率、房貸違約率和失業率均高於疫情前。弗曼表示：「經濟正在復甦，但尚未完全恢復，民眾仍在掙扎」。部分受訪者表示，川普時期生活開銷較易負擔，現在則因物價上漲感到困難。

物價影響87％選民投票

法新社指出，八十七％選民表示物價影響了他們的投票，而專家警告，川普提議對大多數外國商品徵收至少十％的新關稅，以及從中國進口的產品要額外徵收六十％的關稅以削減貿易逆差的政策，恐導致經濟衰退和失業率上升，使二○二六年通膨飆升至九．三％。

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