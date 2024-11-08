賀承認敗選 拜登保證政權順利交接

美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗6日在母校霍華德大學的校園發表演說坦承敗選，並誓言會繼續為民主奮戰。賀錦麗言畢勾著老公任德龍的手臂下台。（路透）

2024/11/08 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗六日終於出面正式承認敗選，但不承認她在競選中為民主所做的奮戰也告失敗；她誓言即便未能入主白宮也會繼續為民主戰鬥，並鼓勵支持者要相信一切都會沒事以及繼續為國家願景而戰。

拜登已分別與川賀通話 將發表全國演說

拜登總統將於美東時間七日上午十一時（台灣時間八日零時）就大選結果發表演說，討論選舉結果與政權交接。白宮表示，拜登六日已分別與總統當選人川普和賀錦麗通話，除向川普承諾會確保政權順利交接，以及強調努力團結為國的重要性之外，並邀請川普盡快與之會面。據川普競選團隊發言人表示，川普期盼兩人的會面能很快舉行，也非常感謝拜登來電。

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母校演說12分鐘 持續為民主奮戰

賀錦麗在母校霍華德大學發言時開宗明義指出，儘管選舉結果並非其所願…但是「只要我們不放棄，只要我們繼續奮戰，美國承諾之光將永遠炙亮」。賀錦麗說，儘管她承認敗選，但不承認她在那些推動競選的奮戰中也失敗了，這些奮戰包括為自由、機會、公平與所有人的尊嚴而戰、為美國家核心理想而戰、為這些理想盡可能反映美國而戰，「這是一場我永遠不會放棄的奮戰」。

賀錦麗感謝退選後力挺她接棒的拜登總統、她的家人，以及競選搭檔、明尼蘇達州州長華茲；她也安慰人數明顯大減的現場支持者，可以為敗選感到難過與失望，但請要知道一切都會沒事…「我在競選期間常說『戰就會贏』，但重點是，戰鬥有時要花點時間。但這並不意味我們贏不了。」

她在十二分鐘的演說中還呼籲支持者接受選舉結果，直言美國民主的基本原則，就是敗選時要接受結果，而正是此原則與其他美國基本原則，讓民主有別於君主制與專制暴政；她提及六日稍早已致電川普道賀，承諾拜登政府會協助政權和平轉移，凸顯出她與川普在面對敗選上的差異——川普四年前不曾公開或私下坦承落敗。

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