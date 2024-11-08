川普新內閣點將 忠誠必備

報派川普2.0內閣熱門可能人選

2024/11/08 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕多家媒體六日忙不迭為確定回鍋白宮的美國前總統川普的新內閣點將，有曾在川普首任政府內效力的老面孔，如前國務卿龐皮歐，也有從川黑轉川粉的新人，如四年前在黨內初選中與川普對槓、立場抗中挺台的佛羅里達州聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）。

鄙視川黑 川普比以前更重視忠誠

香港南華早報引述歐亞集團總裁布雷默看法指出，未來川普政府的國家安全職位，將會分封給川普的忠實擁護者與對中鷹派人士。布雷默強調，川普將比以前更加重視忠誠，因為他真的很鄙視當年加入他政府，後來站出來反對他的那些人。

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華盛頓郵報引述川普顧問的話指出，川普團隊已就新政府要職審查數千人，據稱川普本人對誰來執掌在他第一任期常與之唱反調的司法部與國防部特別感興趣。

在白宮幕僚長職位上，華郵與華爾街日報皆點名川普競選團隊共同經理威爾斯（Susie Wiles）；路透、美國新聞週刊（Newsweek）與紐約時報則直指被視為川普圈內溫和派國策顧問之一的前白宮助理羅林斯（Brooke Rollins）勝算較大。其他可能人選還包括億萬富豪兼川普陣營政權移交小組共同主席盧特尼克（Howard Lutnick）。

在白宮國家安全顧問一職上，布雷默點名川普首任時的國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien），歐布萊恩被視為共和黨內北約和烏克蘭的支持者，也主張加強印太夥伴關係。他曾呼籲明確承諾保衛台灣，點名中國是比冷戰時期的蘇聯還更大的威脅。華日則點名號稱川普「忠實傳聲筒」的前駐德國大使格瑞尼爾（Richard Grenell）。至於其他可能人選還有前國防部副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）等人。

至於國務卿一職，華郵、華日與美國有線電視新聞網（CNN）皆點名魯比歐，華日與布雷默都認為聯邦參議員海格提（Bill Hagerty）也有機會。身為參議院外交關係委員會的成員，海格提一直對中國採取強硬態度。

國防部長 龐皮歐、柯頓被點名

在國防部長一職上，華日、政治新聞網站Politico與路透一致點名前國務卿龐皮歐，華郵與布雷默則點名阿肯色州聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）。其他可能人選則包括前國家情報首長雷克里夫（John Ratcliffe）等人。

在財政部長方面，華日認為任川普時期美國貿易代表的萊特海澤（Robert Lighthizer）有機會角逐財長。萊特海澤和川普一樣，對自由貿易抱持懷疑態度，並堅信關稅的重要性。

駐聯大使 伊凡卡也是可能人選

在美國駐聯合國大使職位上，布雷默點名川普的女兒伊凡卡是可能人選，因為她對多邊機構擁有濃厚的興趣。至於其他被點名可能入閣但職位不確定者，包括曾被視為川普副手熱門人選的北達科他州州長柏根（Doug Burgum）、川普黨內初選對手、印度裔企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）、出身民主黨政治世家的小羅勃甘迺迪，以及全球首富馬斯克。

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