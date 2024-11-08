趕在川普上台前 拜登擬加速援烏

六日於烏克蘭東部頓內茨克州加強受訓的烏軍。（法新社）

2024/11/08 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國新聞網站「政客」六日獨家引述兩名知情人士提供的消息指出，美國總統拜登眼見共和黨總統候選人川普勝選上台後可能停止援助烏克蘭，擬在明年一月廿日任期結束前加緊把剩餘逾四十億美元的最後一筆安全援助物資緊急運出給烏國，「盡可能讓烏克蘭處於最強勢地位」來抵禦俄國侵略。

共和黨在五日大選後，確定未來四年主政並掌控未來兩年聯邦參議院，也有機會延續去年一月以來的聯邦眾議院多數地位。共和黨把持的眾院上次批准對烏援助是四月，目前還剩四十三億美元。但川普先前不斷批評拜登援烏，民主黨歐巴馬政府時期負責北大西洋公約組織與歐洲事務的國防部前官員湯森德，深信「他上台後第一件事會是減少對烏援助」。

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路透報導，美國將在接下來幾個月裡持續運送彈藥和反戰車武器給烏克蘭，包括標槍飛彈、更多的地面車輛、一五五毫米砲彈與多管火箭彈等。

美國智庫「大西洋理事會」分析家哈科娃七日向法新社表示，拜登可能會解除對烏克蘭使用西方武器的限制，並加強烏克蘭的防空能力，以保護其能源基礎設施。

烏克蘭總統澤倫斯基七日在匈牙利召開的歐盟峰會上說：「有許多人談到必須向俄羅斯總統普廷屈服、認輸、做出讓步。這是烏克蘭無法接受的，對整個歐洲而言也無異自殺」，他抨擊歐洲一些領導人要求烏國妥協，但沒有指名道姓。他還提到，北韓事實上正在歐洲「開戰」。

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