華爾街日報︰北韓出兵援俄 中國面臨戰略兩難

北韓領導人金正恩。（美聯社檔案照）

2024/11/04 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕北韓已向俄羅斯派遣約一萬名士兵，其中八千人部署在與烏克蘭接壤的庫斯克州，近日可能投入戰鬥，此舉不僅加大中國的戰略壓力，也使其在北韓與俄羅斯之間的外交立場更為複雜。儘管北京與平壤、莫斯科在國際事務上立場相近，經常聯手反對美國主導的世界秩序，但北韓的軍事參與勢必加劇區域不穩，挑戰北京對這兩個核武鄰國的影響力。

美恐強化與亞太盟友軍事聯盟 北京最不樂見

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華爾街日報三日指出，北韓軍隊參戰將促使美國及其亞太盟友加強軍事聯盟，這是北京最不樂見的情況。中國長期批評北大西洋公約組織（NATO）擴張至印太地區，尤其反對其與日本、南韓、澳洲、紐西蘭等國加強關係，認為此舉可能在台灣議題上加劇美國對中國的壓力。

南京大學國際關係學院院長朱峰指出，北韓增兵恐使烏克蘭戰事升級為更大規模的對抗。德國國際暨安全事務研究所研究員巴爾巴赫（Eric Ballbach）認為，中國可能將俄羅斯直接支援北韓發展戰略武器視為底線，但其能夠施壓的手段有限，因此可能選擇維持現狀。

值得關注的是，二○二四年北韓與俄國的外交、經濟和軍事互訪次數已超過四十次，是平壤與北京互動的四倍多。華府智庫大西洋理事會研究員朴約翰（John Park）形容，朝俄兩國成為彼此「量身打造的瑞士刀」，正發展互補的戰略關係。長期以來，北韓依賴中國的經濟支持，中國則以大量購買俄國能源支撐莫斯科經濟，但俄國總統普廷能為北韓領袖金正恩提供中國無法給予的軍事支援，這對平壤至關重要。

中國從未直接批評俄羅斯對烏克蘭的軍事行動，即使俄國屢次暗示可能動用核武，北京的評論也僅點到為止。對於北韓派兵問題，中方更刻意淡化，聲稱此事屬於朝俄雙邊事務。美國國務卿布林肯透露，美方已就北韓出兵援助俄國一事與中方溝通，要求北京發揮影響力遏止北韓行動，並將觀察中國的反應。

此外，金正恩今年已致函普廷超過十次，是給中國國家主席習近平信函的三倍。目前俄羅斯公民已可前往北韓旅遊，但中國公民仍未獲准，顯示平壤正逐漸轉向莫斯科。種種跡象表明，中國對北韓的影響力正在減弱，俄羅斯的影響力正在上升。

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