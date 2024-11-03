憂軍援生變 烏克蘭緊盯美國大選

美國總統大選投票在即，美媒稱烏克蘭政府已開始為美國前總統川普回鍋白宮做好心理準備，甚至認為不見得一定有弊無利。圖為今年九月底烏國總統澤倫斯基在紐約川普大樓與川普會面。（美聯社檔案照）

2024/11/03 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕預料五日投票的美國總統大選的結果將嚴重影響烏克蘭，特別是至關重要的華府軍援；部分烏國官員在投票前夕看似已對多次批評援烏與主張火速結束烏戰的共和黨總統候選人、前總統川普回鍋，做好心理準備，直言或許美國政壇變天會比較好。

華盛頓郵報指出，烏國的官方立場自是謹守不干預盟國內政的外交分際，無論誰當選基輔當局都會與之合作；但烏國總統澤倫斯基政府的某些人私底下認為，若干主張明顯有利俄羅斯的川普重出江湖，並非一無是處。

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因為若是民主黨總統候選人、副總統賀錦麗當選雖有助於維持現狀，但可能同時意味拜登政府不願與俄國正面槓上而對軍援過於審慎與緩慢的情況，也會繼續下去。面對俄軍過去一年不斷攻城掠地，烏國官員哀嘆，維持現狀已起不了任何作用，以及拜登政府漠視其欲取得更強大武器與鬆綁限制的要求。

澤倫斯基辦公室內甚至瀰漫一股樂觀氣氛，認為川澤若能建立私交，澤倫斯基就有可能影響川普。一名曾在川普擔任總統期間任職於澤倫斯基政府的不具名烏國官員說，澤倫斯基一向覺得與川普有諸多有助於兩人建立良好關係的相似之處，像是分別來自商界與演藝界的兩人都曾是政治圈外人，以及都喜歡簡單的解決方案。

另兩名烏國官員表示，儘管川普總是就烏克蘭傳遞負面訊息，還經常讚美俄國總統普廷．但這些有可能只是競選言論，不見得會在他當選後落實成真，畢竟川普當年當總統時不但首度提供烏國致命武器，還推動新一輪俄羅斯制裁。此外，澤倫斯基的人馬覺得，川普可能會因為擔心在國際社會被當成軟腳蝦，而更果斷挺烏。

但部分烏國官員向法新社坦承，川普當選導致烏國情勢更壞的可能性還是比較大，特別是逼烏克蘭割讓領土給俄羅斯。前烏克蘭駐美大使沙姆舒爾就說，川普當選後還可能施壓基輔放棄加入北約，導致烏克蘭更易遭進一步攻擊，以及讓普廷得以喘息、重建軍隊，及重拾毀烏計畫。

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