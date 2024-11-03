威脅美以 伊朗：有能力製造核武

伊朗最高領袖哈米尼二日在德黑蘭與一群伊朗青年學子會面，相互以揮手與比手勢打招呼。（歐新社）

2024/11/03 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕伊朗繼宣稱已有能力製造核子武器以及準備改變其動用核武政策後，其最高領袖哈米尼二日揚言要對以色列及其主要盟友美國稍早攻擊伊朗及其盟友，做出「毀滅性回應」。因應中東戰事擴大，美國國防部宣布增加在中東地區的軍事部署，包括增派B-52長程轟炸機。

生存若遭威脅 將修改核政策

八十五歲的哈米尼在伊朗官媒發布的影片中表示，猶太復國主義政權（指以色列）還是美國，敵人們必定都會因其對伊朗、伊朗民族與反抗陣線的所做所為，「接受毀滅性的回應」。美國國家廣播公司新聞（NBC News）指出，值此駐德黑蘭美國大使館人質危機四十五週年前夕，哈米尼此言是伊朗可能不會毫無回應地任由以色列攻擊的最新之兆。

請繼續往下閱讀...

伊朗轉強硬 要以學到教訓

哈米尼在發言中並未詳述報復美以的時間或規模，但在二日稍早，以色列中部城鎮蒂拉在黎明前遭到來自黎巴嫩的攻擊，造成十一人受傷。伊朗扶持的黎巴嫩真主黨組織二日表示，已使用飛彈與無人機攻擊以色列北部與中部的軍事與情報設施。同日，以軍攻擊黎巴嫩與加薩超過一百廿處地點。

伊朗原本對以色列上月廿六日攻擊其軍事設施低調以對，但近日改變口吻。二日，伊朗伊斯蘭革命衛隊發言人納伊尼就在聲明中指出，伊朗會將對敵人的新侵略做出「超越敵人的理解、戰略性與強力的果斷與強烈回應」，並放話以色列要學到教訓，即就算伊朗尚未做出毀滅性回應，以國也不能再度攻伊。

此外，哈米尼的顧問哈拉濟一日告訴黎巴嫩的電視台，一旦生存遭受威脅，伊朗將修改其核子教條，稱伊朗有能力製造核武，目前之所以沒這樣做，只因哈米尼在二○○三年頒布禁止使用與生產大規模毀滅性武器的宗教敕令。哈拉濟還說，伊朗可能改變其彈道飛彈射程。

美增派B-52長程轟炸機

美國國防部一日宣布，隨著航空母艦林肯號打擊群準備離開中東地區，將增派B-52長程轟炸機、戰機、加油機與海軍驅逐艦部署於該區，重新調整軍事資產，以示警伊朗。五角大廈發言人賴德說，倘若伊朗及其合作夥伴或代理人藉機對付美國在該區的人員或利益，美國將採取一切必要措施來保護其人民。

伊朗最高領袖哈米尼二日放話會對攻擊伊朗及其夥伴的以色列與美國做出「毀滅性回應」。圖為哈米尼二日在德黑蘭與一群伊朗青年學子會面。（歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法