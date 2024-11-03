川屢提選舉舞弊 賀批操縱輿論

民主黨總統候選人賀錦麗1日回防威斯康辛州密爾瓦基市，與川普造勢會場相隔不到12公里。（美聯社）

2024/11/03 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統大選倒數計時之際，共和黨候選人川普再次提起多個關鍵搖擺州可能存在選舉舞弊，埋下他質疑本次大選結果，從而引發新一輪社會動盪的隱憂。此外，民主黨也已擬定因應措施，以防川普又在開票完畢前自行宣布當選，企圖操縱媒體和輿論。

質疑多個搖擺州存在舞弊

七個搖擺州的民調顯示，川普和民主黨候選人賀錦麗支持度在伯仲之間。川普近來重提二○二○年之所以輸給現任總統拜登，是因為多個州普遍存在選舉舞弊行為，十月卅一日又指賓州對可疑選民登記表展開調查，正是選舉舞弊的證據，致使相關說法再次流傳。川普表示，他預計自己會取得重大勝利，「如果這是一場腐敗的選舉，我也只能想像自己會失敗」。

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美國倡議組織「保衛民主」策略專家米勒指出，川普的言論正為推翻選舉結果埋下種子，這在上屆大選就已出現，「川普及其盟友從中學到的教訓是，必須提早散布這些想法」。

民主黨稱擬定因應措施

與此同時，川普近日表示，他希望能在投票當日就宣布勝利，儘管選舉專家早已表示結果可能需要幾天才能出爐，尤其是有人要求在某些關鍵地區重新計票的話。賀錦麗表示，如果川普提前宣布勝選，企圖操縱媒體和美國人民共識，民主黨準備做出回應。據了解，他們計畫透過社群平台和新聞媒體全力呼籲民眾保持冷靜，耐心等待結果出爐。賀錦麗競選團隊一名高階官員表示，他們「完全預期」川普會在開票完成前謊稱勝利，「他這次再這樣做，照樣會失敗」。

「路透」引述共和黨策士菲爾克爾等專家說法指出，川普在上屆大選提前宣布自己勝選時，除了民主黨人外，許多知名共和黨人也出面譴責，但這次可能沒有這道「防火牆」，因為川普在過去幾年進一步鞏固對共和黨近乎完全的控制，這意味許多有影響力的共和黨人可能更願意贊同他的主張，「我們沒有看到任何證據表明，黨內官員或民選官員會對川普提早宣布勝選進行反擊」。

川普團隊已籌備律師團隊

川普及其盟友也持續主張，非美國公民似乎可以嘗試投票給民主黨，並已對此籌備律師團隊，準備上法院對選舉結果提出質疑，為推翻敗選預作準備。

俄製投票假影片 網路散布

此外，美國國家情報首長辦公室、聯邦調查局（FBI）、美國國土安全部轄下網路安全和基礎設施安全局（CISA）等情報機構一日共同指出，最近網路流傳一段影片，顯示海地人可在搖擺州之一喬治亞州多次投票，這是俄國破壞美國大選信心和分裂美國人民的作為之一。喬州州務卿拉芬斯伯格指出，該影片是「有針對性的假消息」，可能由俄國「內容農場」製作。

美國共和黨總統候選人川普1日在搖擺州威斯康辛州造勢，直搗民主黨大本營密爾瓦基市。（美聯社）

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