內外夾擊！石破首相「保位戰」 下週得先安內

日本十月廿七日國會大選後一天，東京池袋車站的大螢幕播放自民黨總裁、首相石破茂（左）與最大在野黨立憲民主黨黨魁野田佳彥（右）雙方陣營國會席次均未過半的新聞，石破已誓言將續任首相。（法新社）

2024/11/02 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京一日報導〕日本預定十一日召開特別國會進行首相指名選舉，由於自民黨、公明黨執政聯盟的眾院席次未過半，近日密集與國民民主黨（簡稱國民）和日本維新會（簡稱維新）兩在野黨協商，以政策合作阻止兩黨與最大在野黨立憲民主黨（簡稱立民）合作共推候選人，以求繼續執政，不過自民黨是否吞下國民開出的減稅等條件仍有變數。另一方面，自民黨預定七日舉行兩院黨團議員懇談會，能否頂住黨內要求為敗選負責的壓力，將成為首相石破茂保位關鍵。

眾院大選自民黨拿下一九一席，公明黨廿四席，合計共二一五席，較選前二七九席減少六十四席，未達過半的二三三席。立民拿下一四八席、維新卅八席、國民廿八席、令和新選組九席、共產黨八席。

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內有懇談會施壓 外須瓦解在野聯盟

依規定眾院首相指名選舉，若無人能在首輪投票獲過半票數，將由得票最多的前兩人進行第二輪投票。眾院在一九九四年曾進行過兩輪投票，當時由自民和先驅新黨聯手推選社民黨村山富市擔任首相，今年若進行兩輪投票，將是相隔卅年後。

自民黨已邀請選前退黨或未提名的六位當選人加入眾院黨團運作，換言之，自公聯盟目前掌握有二二一票，而立民加共產黨掌握的有一五六票，均未過半。在此情況下，維新的卅八票和國民的廿八票具有關鍵作用，也成為自民和立民爭取對象。

自民幹事長森山裕與國民幹事長榛葉賀津已舉行會談，雙方同意啟動政策協商。自民釋出利多誘因，希望政策合作。據報導，榛葉告知在兩輪投票，將投給該黨黨魁玉木雄一郎。

擁有卅八席的維新，早已表明首輪投票將投給黨魁馬場伸幸，但第二輪投票，則將視與朝野兩陣營協商的結果。所以即使維新在第二輪投給立民陣營，合計也僅一九四票，低於自民陣營的二二一票。

另一個可能是，立民、共產、維新、國民和僅有一席的社民黨組成在野大聯盟，並將選票倒給國民，玉木就可拿下二二三票，在第二輪贏過自民陣營。因此，自民陣營要靠兩輪投票繼續執政，就必須瓦解在野大聯盟的形成。國民成為關鍵少數，立民力爭合作，最快下週安排黨魁會談。

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