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    中國借用Meta模型 開發軍用AI工具

    中國軍方相關研究機構六月發表論文，自稱拿美國科技公司「Meta」公開的大型語言模型「LLaMA」，開發潛在軍用人工智慧工具「ChatBIT」。（路透檔案照）

    中國軍方相關研究機構六月發表論文，自稱拿美國科技公司「Meta」公開的大型語言模型「LLaMA」，開發潛在軍用人工智慧工具「ChatBIT」。（路透檔案照）

    2024/11/02 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕路透一日獨家報導指出，旗下擁有「臉書」等社群媒體巨擘的美國科技公司「Meta」去年二月起公開大型語言模型「LLaMA」及後續版本，雖明禁用於軍事，中國軍方相關研究機構卻明目張膽拿來開發潛在軍用人工智慧（AI）工具「ChatBIT」，並在六月透過論文公告。

    公開版本禁用於軍事、間諜等活動

    對此，Meta官方回應強調，中國人民解放軍「任何使用均未經授權」且違反「使用政策」。Meta要求「LLaMA」逾七億名用戶應取得許可，且嚴禁用於「軍事、戰爭、核工業或應用、間諜活動」和其他受美國國防出口管制的活動，以及開發旨在「煽動和促進暴力」的武器和內容。

    該論文共六名作者，分別來自軍事科學院軍事科學信息研究中心、國防科技創新研究院，以及北京理工大學、中央民族大學，利用Meta去年七月發布的開源大語言模型「LLaMA2」之參數規模版本「13B」，結合自身參數發展出「ChatBIT」，「針對軍事領域的對話和問答任務進行了最佳化」，模型能力達到美國人工智慧研究實驗室「開放人工智慧」（OpenAI）的「ChatGPT-4」的九成；未來將繼續「完善技術」，「應用於情報分析」及探索「戰略規劃、模擬訓練和指揮決策」。

    中方研究人員沒解釋如何定義效能，也未明說其模型是否已投入使用，僅透露其模型只含十萬條軍事對話紀錄。

    但流亡的香港前學生領袖、美國智庫「詹姆士敦基金會」副研究員張崑陽認為，此事意義在於「這是第一次有實質證據顯示，解放軍軍事專家在中國一直進行系統研究，並試圖利用開源大型語言模型的力量，尤其是Meta模型，來實現軍事目的」。

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