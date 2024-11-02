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    川普再陷女性議題爭議 賀加碼回擊

    川普捲入拉美裔種族歧視言論風波之際，賀錦麗於十月卅一日內華達州拉斯維加斯的造勢大會中，請來波多黎各血統的美國女歌手、影星珍妮佛羅培茲（左）站台。（法新社）

    川普捲入拉美裔種族歧視言論風波之際，賀錦麗於十月卅一日內華達州拉斯維加斯的造勢大會中，請來波多黎各血統的美國女歌手、影星珍妮佛羅培茲（左）站台。（法新社）

    2024/11/02 05:30

    〔編譯林家宇／綜合報導〕二○二四美國總統大選衝刺階段，共和黨候選人川普針對女性議題言論再遭抨擊，宣稱「無論女性喜歡與否，我都會保護她們」。民主黨候選人賀錦麗斥責川普言論是對所有人的冒犯，也顯示出他並不了解女性「對包括身體在內的自身生命做出選擇的權利」。

    賀錦麗警告 川普當選將實施墮胎禁令

    川普十月卅日在威斯康辛州綠灣向支持者談到，幕僚告誡他不要再使用「保護女性」的字眼。但川普又說，「無論女性們喜歡與否，我都會這麼做，我會保護她們」、「我會從湧入的移民手中保護她們；我會從想要用飛彈或其他手段打擊我們的海外國家手中保護她們」。

    賀錦麗十月卅一日在亞利桑那州和內華達州的造勢大會中，批評川普不懂得尊重女性自由，以及女性明白自身最佳利益並據此做出決定的智慧。她警告，「萬一川普當選，他將實施全國墮胎禁令，限制生育控制管道，置體外人工受孕（IVF）於風險」。

    女性權益和墮胎議題是賀錦麗主攻川普的核心論述之一，期望能大力推動女性投票意願。據「哥倫比亞廣播公司」（CBS）十月下旬的民調顯示，川普的男性支持率為五十四％、女性四十三％；賀錦麗的男性支持率為四十五％、女性五十五％。

    針對美國總統拜登疑似脫口指川普支持者是垃圾，美聯社取得兩名官員說法及內部電郵，白宮新聞辦公室擅自修改速記員逐字稿，將「支持者們」（Supporters）改為「支持者的」（Supporter’s），依此稱拜登所指涉的對象為形容波多黎各是「海洋上漂浮的垃圾島嶼」的挺川普喜劇演員辛奇利夫。此舉引發速記辦公室和新聞辦公室嫌隙，速記辦公室主管在電郵寫道，若詮釋上有所差異，新聞辦公室可不對外公開，但不能自行改動。

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