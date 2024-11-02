美韓倡議印太新架構 遏中影響力

美國國防部長奧斯汀（右起）、國務卿布林肯10月31日在華府與南韓外長趙兌烈、防長金龍顯舉行第6次美韓二加二會談。（法新社）

2024/11/02 05:30

美韓外長防長2+2會談

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國與南韓兩國外交與國防部長十月卅一日在華府舉行二加二會談，根據五角大廈的會後聲明，兩國決定推動新倡議「美韓聯盟印太安全貢獻區域合作架構」，以表明美韓聯盟致力於維護一個自由、和平與繁榮的印太地區。根據美國「新聞週刊」報導，該倡議雖未提及中國，但南韓媒體指出，此架構旨在遏制中國在印太地區的影響力。

堅定維護印太航行和飛越自由

根據該倡議，美韓重申對東協國家的支持，並決心與太平洋島國密切合作，以確保聯盟的「共同國家利益」。此一架構把重點放在與東協和太平洋島國在海事安全、多邊演習、設施建設、國防出口、工業與技術意圖，以及資訊共享等方面的合作。

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將與東協和太平洋島國多方合作

五角大廈指出，美韓的國家利益可以透過在印太地區「堅定維護和加強基於規則的秩序」來促進，其中包括航行和飛越自由以及海洋的其他用途。

此次美韓二加二會談討論的重點還包括北韓軍援俄羅斯，以及北韓在卅一日試射的新型洲際彈道飛彈「火星十九」。據美國國務卿布林肯表示，八千名北韓軍人已經抵達俄羅斯庫斯克州，準備在數日內加入戰鬥。他說，俄軍在戰爭中傷亡慘重，大量士兵被投入「絞肉機」，才會向北韓求援。布林肯與防長奧斯汀都重申，北韓軍隊一旦參戰，將成為烏克蘭「合法的軍事目標」。

北韓援俄破壞穩定 籲中勸阻

布林肯還敦促中國發揮影響力來遏制北韓，美韓一致認為中國應該採取更多行動來阻止北韓的挑釁。布林肯說，美中雙方已就此進行「熱烈討論」，中方很清楚知道美方的擔憂。據美聯社一日報導，美國副國務卿坎貝爾、助理國務卿康達與助理國務卿歐布萊恩三人在十月廿九日當天，會晤了中國大使謝鋒，呼籲中方阻止俄國與北韓的合作。

另外，美韓在聯合聲明中，也強烈譴責北韓發射洲際彈道飛彈等挑釁行為，重申北韓任何核武攻擊都將面臨立刻、壓倒性和決定性的反制。據北韓官媒一日報導，由領導人金正恩批准發射的「火星十九」洲際彈道飛彈，具有「世界最強威力」，展現北韓新型戰略遏制力的現代性與可靠性。

據南韓韓聯社報導，該型飛彈使用十一軸發射車，可能使用固體燃料。美聯社引述南韓國防研究院（KIDA）專家看法，指該型飛彈與發射車都變得更大，減損機動性，令人質疑其在戰爭爆發時的機動性與生存性。

俄國外長拉夫羅夫一日在莫斯科會見來訪的北韓外長崔善姬。崔表示北韓將支持俄羅斯在烏克蘭的「神聖鬥爭」，直到取得勝利。她還誓言，北韓會繼續發展核武庫。拉夫羅夫則稱讚兩國軍隊和特種部隊的關係密切，「非常感激」北韓在烏克蘭議題的「原則性立場」。兩人都沒有否認北韓派兵的消息。

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