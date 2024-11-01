以媒：川普要求以總理 明年初結束加薩戰爭

以色列媒體披露，美國共和黨總統候選人川普曾向以色列總理納坦雅胡提出要求，若他在11月5日的總統大選中勝出，以國應在他明年1月就職前，結束與哈瑪斯的加薩戰爭。（法新社檔案照）

2024/11/01 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕以色列在中東多線作戰，戰火迄今未有平息跡象。「以色列時報」十月卅日報導，美國共和黨總統候選人川普曾向以色列總理納坦雅胡提出要求，若他在十一月五日的總統大選中勝出，以國應在他明年一月廿日就職前，結束與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」的加薩戰爭。

川普7月見納坦雅胡就提出

川普曾公開表示，他向納坦雅胡表達以色列盡快贏得戰爭的期望，但沒有提及時限。據川普前幕僚和以國官員透露，川普是在七月於佛羅里達州海湖莊園接待納坦雅胡時，向對方提出附帶時間條件的勝利訴求。川普雖未說明特定條件，但曾論及戰爭正式落幕後，美方大力支持以色列國防軍（IDF）在加薩後續行動的可能性。

請繼續往下閱讀...

納坦雅胡一貫堅稱，在戰後可見的未來，將維持對加薩的安全掌控。不過，納坦雅胡與聯合黨成員外流會議談話顯示，他坦言尚未達到結束衝突的階段，也不同意哈瑪斯提出以剩餘人質換取停火的要求。

川普對以色列政府的支持，比拜登政府更為積極，但川普不斷喊話要以色列「速戰速決」，也引發以國內部憂慮。官員指出，內部政局使得戰爭難以迅速終結，包括納坦雅胡聯盟中的極右派力量，強硬拒絕以人質協議為條件的永久停火談判，以及內閣幾乎一致否決讓巴勒斯坦自治政府參與加薩戰後管理等。據悉，川普希望的加薩戰爭勝利，包括人質獲釋。

在中東和烏俄兩大全球衝突上，川普宣示將在勝選後「清理戰場」，包括聲稱能夠在重返白宮廿四小時內結束戰爭，但未說明具體計畫。以色列反對派議員指出，如果美國大選最後是由民主黨候選人賀錦麗勝出，但戰爭仍僵持不下，也將有損兩國關係，差別僅在於納坦雅胡在處理與民主黨領袖的衝突上，並未付出太大代價。

真主黨新領袖：持續戰鬥

黎巴嫩什葉派武裝團體「真主黨」新任領袖卡西姆十月卅日首次公開發言，強調真主黨將繼續與以色列作戰，直到停火條件可以為該組織接受為止，「持續戰鬥之際，我們不會乞求停火…無論要花多久時間」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法