解決經濟通膨 川普更吸引年輕男性選民

賓州雷丁（Reading）的青少年身穿印有川普肖像的T恤，準備參加川普在當地舉辦的造勢活動。（法新社檔案照）

2024/11/01 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統大選進入倒數計時，民調和訪談顯示，在選民普遍關心通貨膨脹和住房等經濟議題的情況下，共和黨候選人川普在年輕男性選民中獲得顯著支持，該族群可能在他與民主黨候選人賀錦麗的對決中，發揮關鍵作用。紐約時報也指出勞動受薪階層對經濟議題最為敏感，最嚴重的通膨和自一九八○年代初期以來最快速的利率上升，已對他們構成日常生活中的重大挑戰。

民主黨男性支持者較上次少4%

民調公司—拉斯穆森報告最新調查顯示，在十八至卅九歲的男性選民中，川普以四十七％比四十六％小幅領先賀錦麗。同年齡層的女性則傾向支持賀錦麗，支持率為四十八％，川普則為四十四％。紐約時報／謝納學院的全國性民調則發現，相較於二○二○年，民主黨在所有年齡層的男性選民中，失去約四個百分點的支持率，川普則增加約兩個百分點。與此同時，川普在十八至廿九歲選民的支持率，也比二○年提升七個百分點。

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根據英文《大紀元時報》的訪談，年輕男性選民幾乎一致表示，最關切經濟議題，尤其是住房負擔能力。調查發現，只有十八％的Ｚ世代受訪者目前有能力購房，五十四％擔心可能永遠無法擁有自己的房子。另外，房地產網站Zillow研究數據顯示，現在購房者需要年收入達十萬六千美元（約三百卅九萬台幣），才能負擔得起一棟房子，比四年前增加四﹒七萬美元。

紐時指出，受薪階層為何想要求助川普這種億萬富豪，答案很簡單，川普擔任總統時，大家生活還算不錯，但現在雞蛋的價格幾乎是四年前的三倍，汽車貸款利率高出五十％以上，企業正在削減工時。他們認為，川普是可以扭轉局勢的候選人。

十八歲的選民博伊特在接受大紀元採訪時表示：「我覺得川普能為我提供最好的發展機會，無論是剛踏入職場，還是能夠負擔生活開支並可規劃儲蓄。」

據報導，儘管前總統歐巴馬等民主黨領袖暗示，反對賀錦麗的選民可能源於性別偏見，但年輕男性選民的投票傾向主要是政策考量，特別是經濟議題，而不在於候選人的性別。而男性選民對經濟的焦慮，與高等教育的人口變化密切相關。目前女性佔大學新生約六成，教育差距加上企業工作外包海外，導致高薪藍領就業機會減少，加劇年輕男性經濟不確定性。

7月險遭暗殺 加深奮戰印象

除了經濟因素，川普展現的陽剛特質也吸引年輕男性選民，尤其七月在賓州巴特勒市險遭暗殺後，他在耳部中彈的情況下，仍握拳表示繼續奮戰的畫面，更加深這種印象。還有一些人指出，美國左派的「覺醒」立場讓男性愈發反感，年輕男性愈來愈覺得被民主黨和左派疏離或攻擊。

美國共和黨總統候選人川普10月20日化身麥當勞員工，親自炸薯條和處理得來速訂單，為大選造勢。（美聯社檔案照）

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