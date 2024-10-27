抗中極音速武器 美艦擬部署愛三增程飛彈

部署在日本東京防衛省的愛國者三型防空飛彈。（路透檔案照）

2024/10/27 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕根據路透廿五日報導，兩名美國國防部高級官員表示，由於擔心中國將部署高超音速（極音速）武器在太平洋上擊沉美國軍艦，美國海軍正推動計畫，打算替部分軍艦裝備「愛國者」攔截飛彈。

一位國防部官員表示，將主要用於陸軍的高靈活性「愛國者三型增程型飛彈」（PAC-3 MSE）部署於海軍艦艇，是因為預期中國飛彈技術的進步。該型飛彈是由洛克希德．馬丁公司製造，去年在中東與烏克蘭攔截許多飛彈，包括俄羅斯先進的「匕首」高超音速飛彈，使其對海軍深具吸引力。

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多國表達意願 飛彈需求激增

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）的飛彈防禦專家卡拉寇表示，不確定海軍將需要多少愛三增程型飛彈，但整體需求已「一飛沖天」，且多個外國政府對此有強烈興趣，美國陸軍希望在未來幾年內將產量增加一倍以上。

業內消息人士指出，美國已選定日本做為聯合生產愛國者飛彈的地點，洛克希德．馬丁公司希望在佛州建立飛彈尋標器的新生產線。

美軍五月曾在一艘「虛擬神盾艦」上，使用Mk-70垂直發射器測試愛三。美國海軍表示，未來還需要進行更多測試，其中包括從實艦上發射愛三，並驗證與神盾系統的主要雷達SPY-1之間的通訊。

北京已在二○二三年測試最先進的反艦彈道飛彈「東風27」，其使用高超音速滑翔載具迂迴抵達目標。五角大廈認為東風27射程最遠達八千公里。此外，中國還擁有號稱「航母殺手」的「東風21D」反艦彈道飛彈，以及可以裝設反艦彈頭的「東風26」中程彈道飛彈。

更靈活更能摧毀威脅目標

愛三的射程雖比海軍使用的「標準六型」（SM-6）飛彈要短、無法進入太空，但其運動卻更加靈活，摧毀威脅的可能性也更大。一位了解神盾系統的官員說，這是因為愛三採用「擊殺」概念，亦即飛彈直接攻擊目標，而不是在目標附近爆炸，此一特質使其更容易擊中高速、機動的彈道飛彈並將其摧毀。

愛三的體積也遠小於標準六型或三型，重量約三百公斤，而標六為一千五百公斤，直徑也小了約九公分。據估計，這兩款飛彈每枚成本都約為四百萬美元。

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