日眾院今大選 石破執政關鍵

日本立憲民主黨黨魁野田佳彥26日在東京澀谷站前準備演說時，警方加強安全戒備，防範選舉暴力。（法新社）

2024/10/27 05:30

自民黨分裂擴大 石破腹背受敵

〔駐日特派員林翠儀／東京廿六日報導〕被視為石破內閣信任投票的第五十屆日本眾院大選，即將在廿七日投開票，執政聯盟自民、公明兩黨能否拿下過半席次是最大焦點。最大在野黨立憲民主黨預期席次將大幅增加，但離政黨輪替仍有一段差距，自公執政聯盟可能維持相對多數的狀況繼續執政，但自民黨在總裁選舉時的分裂危機因大選持續擴大，舊安倍派議員將全軍覆沒或是大舉班師回朝，牽動石破內閣的存續命運。

朝野各黨催票 新黨魁首次對戰

這次的眾院選舉是朝野各政黨新黨魁的首次對戰，除自民黨總裁石破茂是首次領軍外，公明黨的石井啟一和立憲民主黨的野田佳彥都是九月才上任，就連日本共產黨的委員長田村智子，也是一月上任。朝野九政黨的選前之夜，有六位黨魁將決戰舞台設於東京。

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本次選舉應選四六五席，包括單一選區二八九席及比例代表制一七六席，過半數席次為二三三席。選前，自民黨擁有二四七席、公明黨三十二席、立憲民主黨九十八席、日本維新黨四十四席、國民民主黨七席。選前最後一天，石破奔走於東京都各選區進行輔選，試圖拉抬低迷的選情；他在街頭演說，強調只有自公聯合政權，才能守護日本的和平與獨立，呼籲選民支持。

自民黨恐難過半 公明黨也告急

大選自十五日起跑後，自民黨的選情逐步吃緊，打著「遵守規則、誠實政治」口號的石破，對於涉及派閥政治獻金未如實申報的議員追加處分，試圖化解輿論攻擊，但卻招來反效果，不但被在野黨搶走選戰爭議焦點的話語權，也因處分雙標而引來黨內反彈。

因為追加處分而被取消提名或未列入比例選區重複提名的議員，大多為舊安倍派議員，原本就因未獲提名而陷入苦戰，在選戰後期又爆發黨中央擅發補助金的「背後捅刀」事件，讓選情更為吃緊。

根據讀賣新聞和日本經濟新聞在廿四日公布的調查顯示，自民黨在小選舉區約有一二○到一三○席的選情呈現五五波；預測自民黨未能單獨過半的機率增高。公明黨的選情也不被看好，現有的三十二席可能掉十席左右，甚至連黨代表石井啟一都陷入落選危機。

自公執政聯盟可能維持相對多數

自公兩黨選情雙雙告緊，各家日媒的預測均顯示，執政聯盟要維持過半席次的機率僅約五成。立憲民主黨這次提名二三七人，要一舉奪下政權，必須全員當選，可能性不高。自公執政聯盟若未能過半，可能以相對多數繼續執政，或是對遭到不提名處分的議員「追加提名」，甚或尋求其他政黨加入執政聯盟，否則恐成跛腳政府。

維持執政聯盟席次過半是石破在選前定下的「勝負標準」，如果自民黨未能過半，負責選戰的選對委員長小泉進次郎將被究責，若自公未過半，幹事長森山裕也將被究責。

舊安倍派全軍覆沒？班師回朝？

至於石破能否繼續執政，則必須視當選名單而定。如果遭打壓的舊安倍派議員透過選戰重生、大舉班師回朝，石破恐難逃被究責換將，由積極為舊安倍派議員助選的前經濟安保相高市早苗接手的可能性頗高；但若舊安倍派慘敗，自民黨內以高市為代表的保守勢力可能式微。

日本眾議院大選27日投開票，選前最後一夜，朝野9政黨中，有6位黨魁將決戰舞台設在東京。圖為日本首相石破茂（中）26日在東京為執政的自民黨候選人助選。（路透）

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