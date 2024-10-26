隔空對嗆! 賀批滿腦政敵 川諷細漢的

民主黨總統候選人賀錦麗則在搖擺州喬治亞州的亞特蘭大近郊的克拉克斯頓造勢，與前總統歐巴馬以及多名演藝圈大咖同台。（歐新社）

2024/10/26 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗與共和黨總統候選人、前總統川普廿四日分別在搖擺州的競選場上向對方開嗆，其中與前總統歐巴馬合體造勢的賀錦麗批評川普無心造福人民，川普則狂罵賀錦麗在管控非法移民上無能，就算當選也會被中國國家主席習近平當成「細漢的」。

賀合體歐巴馬喬州造勢

賀錦麗在喬治亞州亞特蘭大東郊克拉克斯頓的大造勢堪稱星光熠熠，頗具人氣的歐巴馬登台助講時痛批川普不會造福人民、只想著賣東西與為己牟利，以及想當國王與獨裁者；老牌搖滾歌手、「工人皇帝」布魯斯．史賓斯汀則大秀歌藝，並稱川普是暴君以及不尊重美國憲法。此外，知名黑人男星山謬．傑克森、黑人名導史派克．李等人，亦上台為賀錦麗拉票。

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賀錦麗本人也對川普開嗆，指稱若川普回鍋白宮，滿腦子只會想著擬定政敵名單；反觀若是她入主白宮，將致力為民服務與核對待辦工作清單。川普陣營對於賀錦麗找大咖藝人站台頗為吃味，嘲諷正是因為賀錦麗選情直落，才會想出這種靠明星光環來拉抬聲勢的招數。

至於川普則是持續開砲，廿四日在與墨西哥接壤的亞利桑那州的坦佩的競選活動上大罵賀錦麗在控制非法移民上無能，讓美國淪為「世界垃圾桶」，形同暗示非法移民是垃圾。

川批控制非法移民無能

同日稍早，川普接受保守派電台主持人修伊特訪問時被問到，若賀當選、習近平會如何對待她時回說，賀錦麗會被習近平「當小孩對待」，習近平會在賀錦麗還沒搞清發生啥事時，就快速拿走所有甜頭好處，兩人的相處將宛如西洋棋大師對上菜鳥新手。

川賀兩人廿五日不約而同親臨德州拜票，其中賀錦麗在德州大城休士頓舉行焦點鎖定捍衛墮胎權的造勢集會，大咖黑人女歌手碧昂絲預料將現身為其助選；至於川普則是在德州首府奧斯汀暢談邊境安全，並於當天稍晚轉往七大搖擺州之一的密西根州。

根據紐約時報與錫耶納學院在廿五日發布的最終全國民意調查顯示，賀錦麗與川普在普選票上陷入膠著狀態，支持率同為四十八％。紐時說，該結果對賀錦麗來說並不令人鼓舞，因為她在十月初的同一民調是以四十九％比四十六％微幅領先川普。

美國共和黨總統候選人川普24日在搖擺州內華達州的拉斯維加斯競選時，前往當地一家古巴菜餐廳。（路透）

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