身價近5千億 具有俄國籍》Telegram老闆在法被捕

法國警方24日在巴黎近郊機場，逮捕加密通訊應用程式Telegram共同創辦人兼執行長度洛夫。（法新社檔案照）

2024/08/26 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕消息人士指出，加密通訊應用程式Telegram共同創辦人兼執行長度洛夫（Pavel Durov），廿四日晚間因涉及Telegram相關犯罪行為，在法國巴黎近郊一座機場被捕。由於度洛夫具有俄羅斯國籍，俄國駐巴黎大使館要求法方解釋為何逮人，卻遭法方已讀不回。

俄方促解釋為何逮人 法已讀不回

據了解，現年卅九歲的度洛夫同時擁有法國、俄羅斯及其他好幾個國家的國籍，身價估計達一五五億美元（約四九五四億台幣）。他廿四日晚間從亞塞拜然首都巴庫，飛抵巴黎以北的布傑機場時被捕。消息人士透露，度洛夫被控未設法遏制Telegram淪為犯罪工具。法國保護未成年人免於受暴的機構OFMIN在針對包括涉嫌詐欺、販毒、網路霸凌、組織犯罪與宣揚恐怖主義等罪進行初步調查後，對度洛夫發出逮捕令。

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傳因「未遏制Telegram淪犯罪工具」

法國調查人員說，已經受夠Telegram遭罪犯利用，卻能置身事外；他對度洛夫明知自己被法國通緝還飛往巴黎，感到驚訝。

俄羅斯駐巴黎大使館隨後透過俄國媒體放話，指控法方對其要求解釋逮捕原因、保護度洛夫權益與派員前往探視等主張置之不理；俄國外交官已改與度洛夫的律師聯繫。擁有社群平台X的美國富豪馬斯克，也為度洛夫抱屈，不僅創設#FreePavel主題標籤，還發文質疑法國當局侵犯言論自由。

不過，俄國前總統、現任聯邦安全會議副主席梅德維傑夫，卻暗虧度洛夫打錯如意算盤，自以為離開俄國就可以不必再與安全部門合作。他多年前曾告訴過度洛夫，他若不願與執法機關合作，無論到哪一國都會出包…「度洛夫應該瞭解，人是沒辦法選擇祖國的」。

二○一四年，俄國政府要求度洛夫將他創立的另一個社群平台VKontakte的反對派人士帳號關閉，遭度洛夫拒絕，他因此離開俄羅斯，一七年將Telegram總部移往杜拜。

總部設於杜拜的Telegram以非美版的網路社群平台自居，在俄國、烏克蘭與許多前蘇聯附庸國頗具影響力，更在俄國入侵烏克蘭後成為重要消息來源，號稱烏俄戰爭的虛擬版戰場。俄羅斯二○一八年以拒絕聽從法庭命令，向國安機關提交使用者加密訊息，下令封鎖Telegram，但無損該程式在俄國境內普及。

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