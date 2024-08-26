菲控中國海警射水砲 阻撓運補

菲律賓與中國25日又在南海主權爭議海域爆發衝突，菲國指控中國海軍和海警船艦在南沙群島仙賓暗沙附近水域衝撞菲國公務船「桑代拿督號」。（歐新社）

2024/08/26 05:30

南海衝突不止 兩國船艦仙賓暗沙再碰撞

〔編譯張沛元／綜合報導〕菲律賓與中國廿五日又在南海主權爭議海域爆發衝突，雙方再次互控對方侵權挑釁。菲國指控中國海軍和海警船艦以「攻擊性和危險航行操作」，在南沙群島仙賓暗沙（Sabina Shoal，菲稱艾斯柯達礁，中稱仙賓礁）附近水域衝撞菲國公務船，阻撓其運補任務，並向菲國船隻發射水砲；中方則反控菲船非法擅闖，中方只是正常維權執法。這是菲中兩國公務船近一週來第二次發生碰撞事件，顯示南海情勢持續升溫。

中方反控菲非法擅闖

菲律賓國家安全會議和西菲律賓海國家工作小組指出，菲國漁業暨水資源局（BFAR）三○○二號公務船「桑代拿督號」（BRP Datu Sanday），廿五日在半月暗沙（菲稱哈撒哈撒礁，中稱半月礁）前往仙賓暗沙，為漁民提供柴油、食品和醫療用品時，遭到中方八艘船隻的「攻擊性和危險航行操作」。菲方指控，中國海軍第六二六號艦及多艘海警船試圖包圍菲國三○○二號船，中國海警船採取近距離危險操作，造成碰撞，甚至向菲船鳴笛並發射水砲，導致菲船引擎故障，被迫終止向漁民運補的人道任務。

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菲國譴責中方行為「不專業、具侵略性和非法」，危及菲方船員及待援漁民安全；菲國漁業局人員並未受傷，中國海警聲稱救起落水菲方人員的說法「毫無根據」，是中方刻意扭曲事實的假新聞。馬尼拉強調，半月暗沙與仙賓暗沙均位於菲國二○○海里專屬經濟區（EEZ）內，再度呼籲北京當局停止「有損區域和平安全的挑釁行為」。

一名隨行的「菲律賓每日詢問者報」記者在社群媒體貼出一段現場影片，顯示一艘中船加速衝向「達杜號」，撞上後才閃開。

根據中國海警局廿五日張貼於官網的聲明，當天衝突為菲方罔顧中方勸阻警告，直指菲國三○○二號船「非法闖入中國南沙群島仙賓礁附近海域侵權挑釁」，蓄意危險接近與故意衝撞維權執法的中國海警二一五五一艇，雙方「擦碰」之責全在菲方。中國海警局還強調，菲船搭載隨行媒體跟拍，斥責菲國近來連續滋事挑釁，警告菲國停止侵權挑釁抹黑炒作，還誓言繼續維權執法。

在歷經數月的海上對峙後，菲中兩國近來試圖重建信任、處理爭議，但這起最新衝突讓前述努力蒙上陰影。菲中兩國在上月初舉行的南海問題雙邊磋商機制（BCM）會議上，曾就完善兩國涉海溝通機制交換意見，同意進一步加強外交、海警溝通對話。兩國隨後還就菲國對擱淺於仁愛暗沙「馬德雷山號」的菲軍運補給任務達成臨時安排。

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