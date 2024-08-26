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    美軍最高將領 祕訪中東「滅火」

    美軍參謀首長聯席會議主席布朗24日抵達約旦，展開未事前公開的中東訪問行程，與當地軍事領袖討論如何遏止中東緊張局勢升溫，以免爆發全面性衝突。（美聯社檔案照）

    美軍參謀首長聯席會議主席布朗24日抵達約旦，展開未事前公開的中東訪問行程，與當地軍事領袖討論如何遏止中東緊張局勢升溫，以免爆發全面性衝突。（美聯社檔案照）

    2024/08/26 05:30

    〔編譯林家宇／綜合報導〕中東戰雲密佈，美國參謀首長聯席會議主席布朗（Charles Q. Brown Jr.）廿四日展開未事先公布的中東訪問行程，分別前往約旦、埃及和以色列，商討防止新一波情勢升高的對策，以避免區域衝突陷入惡性循環。

    美國正極力促成加薩走廊停火、巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」釋放以色列人質的協議。布朗表示，達成協議有助於減緩區域情勢，也會與域內國家軍事領袖談論能夠阻止局勢升溫的作法，確保採取所有適當步驟，以避免衝突擴大。

    拜登政府已調動兵力部署至中東地區，保護以色列免於伊朗和黎巴嫩真主黨攻擊，包括派遣「林肯號」航空母艦打擊群開赴當地，取代「羅斯福號」航艦，以及部署F-22「猛禽」戰鬥機中隊等。「紐約時報」指出，目前林肯號和羅斯福號打擊群正在阿曼灣和周邊待命。美國防部長奧斯汀另宣布，部署可發射巡弋飛彈的攻擊潛艦「喬治亞號」，傳達嚇阻區域敵對勢力的強烈訊息。

    以色列在加薩走廊的軍事行動，引發伊朗撐腰的黎巴嫩真主黨持續攻擊以色列，葉門叛軍「青年運動」攻擊紅海商船，駐敘利亞、伊拉克和約旦的美軍，也持續遭親伊朗民兵組織攻擊。布朗談到，「我們帶來的額外戰力，是為了傳達強而有力的訊息，來嚇阻大規模衝突，也是為了在我們的部隊受到攻擊時提供保護」。

    哈瑪斯政治領袖哈尼耶在德黑蘭遇襲身亡，伊朗揚言將對以色列展開報復，但至今仍未付諸實行。布朗提到，美方對此嚴陣以待，正關注伊朗的情報和部隊活動。

    協商無進展 以襲加薩50死

    以色列與哈瑪斯的停火暨人質釋放談判廿四日在開羅進行，尋求新的妥協方案。但知情巴勒斯坦官員透露，經過數小時協商，沒有跡象顯示取得進展，「在開羅的談判沒任何進展。以色列堅持佔據費城走廊（加薩與埃及邊界）沿線八個據點」。

    以色列同日對加薩發動空襲，據稱造成五十人死亡，當地人道危機情勢持續惡化。據聯合國人道事務協調廳（OCHA）說法，七月進入加薩的糧食援助達到戰爭爆發以來最低點之一，北加薩兒童嚴重營養不良人數是五月的四倍。

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