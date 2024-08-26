抗真主黨 以色列進緊急狀態 美力挺自衛

以色列與黎巴嫩真主黨25日彼此發動大規模跨境空襲，黎國唯一國際機場「貝魯特—拉菲克‧哈里里國際機場」25日照常營運，但不少航班取消或延期，許多乘客受困機場。（歐新社）

2024/08/26 05:30

出動上百架戰機 摧毀真主黨數以千計火箭發射器

〔編譯孫宇青／綜合報導〕以色列國防軍廿五日凌晨出動上百架戰機，對黎巴嫩南部的民兵組織「真主黨」據點發動攻擊，先發制人摧毀數以千計瞄準以國的火箭發射器，阻撓真主黨準備展開的攻勢。隨後，真主黨向以國發射逾三二○枚火箭彈和無人機，針對其最高軍事指揮官舒庫爾上月遭以軍狙殺展開報復。以國宣布進入緊急狀態四十八小時，美國則強調對以防衛承諾堅定不移，準備給予支持。

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真主黨發射逾320枚火箭彈、無人機

以軍發言人哈加里指出，以軍偵察到真主黨連夜準備向以國發射大量火箭彈，據信是為了報復舒庫爾被擊殺。以軍立即採取自衛行動，出動約一百架戰機襲擊黎國南部四十個據點的數千具火箭發射器，成功加以挫敗，並做好迎擊攻勢的準備。以國隨後宣布全國進入緊急狀態四十八小時，特拉維夫及北部地區在此期間禁止戶外卅人以上、室內三百人以上集會。

以國總理納坦雅胡召開緊急會議後對外表示，此次行動是在與國防部長葛朗特、參謀總長哈勒維商討後進行，行動期間三人一起在地下指揮室監控事態，並強調政府將盡一切努力保護國家，「誰傷害我們，我們就傷害他們」。

不久後，真主黨也向以國北部發射三二○枚「卡幽沙式」（Katyusha）火箭彈，打擊以軍十一個基地和軍營，聲稱這是對以軍七月在黎國首都貝魯特殺害舒庫爾的第一階段回應，目的是打擊軍事目標，讓無人機可深入以國境內，首日攻勢取得成功。以軍隨後證實真主黨發動襲擊，以方出動防空系統、海軍船艦、空軍戰機等進行攔截，並未傳出人員傷亡。以軍對黎國的空襲則造成至少三人喪生。

據了解，到上午約十時，交鋒似已結束，雙方都表示其攻擊範圍僅限軍事目標。儘管如此，局勢依然緊張，雙方傷亡和損失尚未明朗。巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」讚揚真主黨的襲擊「強力且集中」，深入以國內部，是對以國政府的一記耳光。

以國防長葛朗特致電美國防長奧斯汀，說明以軍對真主黨進行精準打擊，消除迫在眉睫的威脅。他強調，以軍密切監視黎國，決心以所有手段保護國民。奧斯汀則強調，美國協助以國對抗伊朗及其區域夥伴和代理人任何攻擊的承諾堅若磐石。白宮國家安全會議發言人塞維特則說，總統拜登密切監控以黎局勢，已指示美以保持聯繫，美方將繼續支持以國自衛，並維持區域穩定。

美智庫︰目前不太可能全面戰爭

以國去年十月與「哈瑪斯」在加薩開戰後，真主黨同時開始攻擊以國，此後雙方幾乎天天交火，導致兩國邊界數萬人流離失所。華府智庫中東研究所（MEI）「解決衝突暨二軌對話計畫」負責人史林（Randa Slim）判斷，最新衝突「仍在交戰規則內」，目前不太可能導致全面戰爭。

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