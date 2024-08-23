知名度有限 華茲民調略勝范斯

美國明尼蘇達州州長華茲廿一日於二〇二四年民主黨全國代表大會（ＤＮＣ），在妻兒到場支持下接受提名成為民主黨副總統後選人。（法新社）

2024/08/23 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統大選進入白熱化階段，根據美聯社與芝加哥大學公共事務研究中心（AP-NORC Center）廿一日發布最新民調顯示，民主黨副總統候選人、明尼蘇達州州長華茲在好感度上領先共和黨副總統候選人、俄亥俄州聯邦參議員范斯。然而，兩人仍需在全國提升知名度，對兩黨而言都是一大挑戰。

據民調結果，卅六％的美國成年人對華茲持有好感，而對范斯持好感的僅有廿七％。四十四％的受訪者對范斯持有負面看法，而對華茲持負面觀感的比例僅為廿五％，這表明華茲在塑造正面形象方面略勝一籌，這可能與他搭檔的總統候選人賀錦麗的穩健形象有所關聯。

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在民主黨內，華茲獲得廣泛支持，六成民主黨人對他表示好感。然而，他在女性、年輕人、少數族裔及低收入群體中的知名度仍需提高。

另一方面，范斯在共和黨內支持度從七月中旬的三成提升至六成，正穩步上升。然而，川普的爭議性也可能成為范斯的負擔，若要擺脫川普陰影、建立獨立的政治形象，需強調自身政策立場與川普的區別，以贏得更多選民認可。不過，兩位副總統候選人在全國的知名度仍然有限。約四成美國人表示對華茲不甚了解，而對范斯不了解的比例也高達三成。

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