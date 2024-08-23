為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

知名度有限 華茲民調略勝范斯

美國明尼蘇達州州長華茲廿一日於二〇二四年民主黨全國代表大會（ＤＮＣ），在妻兒到場支持下接受提名成為民主黨副總統後選人。（法新社）

美國明尼蘇達州州長華茲廿一日於二〇二四年民主黨全國代表大會（ＤＮＣ），在妻兒到場支持下接受提名成為民主黨副總統後選人。（法新社）

2024/08/23 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統大選進入白熱化階段，根據美聯社與芝加哥大學公共事務研究中心（AP-NORC Center）廿一日發布最新民調顯示，民主黨副總統候選人、明尼蘇達州州長華茲在好感度上領先共和黨副總統候選人、俄亥俄州聯邦參議員范斯。然而，兩人仍需在全國提升知名度，對兩黨而言都是一大挑戰。

據民調結果，卅六％的美國成年人對華茲持有好感，而對范斯持好感的僅有廿七％。四十四％的受訪者對范斯持有負面看法，而對華茲持負面觀感的比例僅為廿五％，這表明華茲在塑造正面形象方面略勝一籌，這可能與他搭檔的總統候選人賀錦麗的穩健形象有所關聯。

在民主黨內，華茲獲得廣泛支持，六成民主黨人對他表示好感。然而，他在女性、年輕人、少數族裔及低收入群體中的知名度仍需提高。

另一方面，范斯在共和黨內支持度從七月中旬的三成提升至六成，正穩步上升。然而，川普的爭議性也可能成為范斯的負擔，若要擺脫川普陰影、建立獨立的政治形象，需強調自身政策立場與川普的區別，以贏得更多選民認可。不過，兩位副總統候選人在全國的知名度仍然有限。約四成美國人表示對華茲不甚了解，而對范斯不了解的比例也高達三成。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播