華茲提名演說 17歲過動兒爆紅

美國明尼蘇達州州長華茲廿一日於二〇二四年民主黨全國代表大會（ＤＮＣ），在妻兒到場支持下接受提名成為民主黨副總統後選人。（法新社）

2024/08/23 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕在美國芝加哥舉行的民主黨全國代表大會廿日正式提名副總統賀錦麗與明尼蘇達州州長華茲參選正、副總統後，華茲廿一日上台接受提名並發表演說，華茲以「自由」為主題，將民主黨視為自由的捍衛者，而共和黨則是干涉者。除了介紹自我經歷與從政緣由，他也批評共和黨候選人川普「整天侮辱別人、指責他人」，不像賀錦麗一直為人民而戰。

柯林頓、裴洛西助陣

華茲出場前，為他暖場的前總統柯林頓也抨擊川普「自私自利」，稱自己剛過七十八歲生日但比川普年輕，直指十一月總統大選將是「我們人民」與「川普個人」的對決，「下一次你們聽他說話時，不用算他撒了幾個謊，光算他提到幾次他自己就夠了」。後續登場的前眾院議長裴洛西簡短致詞感謝總統拜登過去四年的領導，並稱讚賀錦麗已經準備好將我們帶到新的高度。

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華茲上台後表示，「今晚我們聚集在這裡，只為了一個美麗而簡單的原因：我們熱愛這個國家」。他透過十五分鐘演說簡介自身經歷，「在小鎮長大，你會學到怎麼看顧彼此」，談到自己擔任教師、足球教練以及在國民兵服役的經過，「永遠不要低估公立學校的教師」。

華茲抨擊共和黨對手川普與范斯「怪異」，而且透過剝奪人民的經濟和醫療自由來侵犯人民的生活，高呼「不要重回川普執政的那四年」，「無論你是誰，賀錦麗都會站出來，為你的自由而戰」。

當華茲演說提到與妻子努力透過人工受孕生兒育女，家庭是他的「整個世界」時，他的一對兒女在台下淚流滿面，患有非語言學習障礙與過動症的十七歲兒子格斯突起身大喊「那是我爸爸」，這段影片在網路爆紅，成為當晚演說亮點。

民主黨全代會最高潮是賀錦麗廿二日的接受提名演說。紐約時報指出，這場演說將有三個焦點，賀錦麗將講述她中產階級成長的故事，將今年的大選視為未來與過去的對比，並呼籲美國人民發揚愛國心。

民主黨籍前總統柯林頓上台公開力挺華茲和現任副總統賀錦麗聯手擊敗共和黨候選人川普。（法新社）

聯邦眾議院民主黨籍前議長裴洛西現身全代會，力挺華茲。（美聯社）

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