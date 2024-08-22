日印2+2會談 擴大安保合作層級

日本和印度外交國防首長20日在新德里舉行「2加2會談」，出席者包括日本防衛大臣木原稔（由左至右）、日本外務大臣上川陽子、印度國防部長辛赫、印度外交部長蘇杰生。（取自日本外務省官網）

2024/08/22 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京廿一日報導〕日本和印度廿日舉行外交國防首長「二加二會談」，雙方在會中達成加強牽制中國的共識，並將透過修改「安全保障合作共同宣言」提升安保合作層級，並擴大兩國部隊聯合演訓的質與量。此外，日方將對印度出口艦艇使用NORA-50「獨角獸」（UNICORN）天線系統，分散印度對俄國軍備的依賴。

日艦艇天線系統 出口印度

印度雖標榜不結盟政策，但與俄國關係密切，也被視為南半球新興國家「全球南方」的共主，日本和美國都希望拉攏印度參與印太地區安全事務。日印二加二會談始於二○一九年，這是雙方第三次召開二加二會議，上次是兩年前。出席者包括日本外務大臣上川陽子、防衛大臣木原稔，以及印度外交部長蘇杰生、國防部長辛赫。會談前，上川和木原也拜會印度總理莫迪，雙方對擴大兩國安保合作達成共識。

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日印在二○○八年簽署「安全保障合作共同宣言」，做為雙方安全合作的指針，由於事隔十餘年，雙方在會談中決定進行修改，以提升雙方安保合作層級。新版日印安保合作共同宣言預定今年完成修訂，配合莫迪訪問日本與日本首相共同簽署。該份安保共同宣言將載入推動「自由開放印太」、在太空與網路領域合作、擴大聯合演訓等事項。

由於印度與中國在邊界問題上紛爭不斷，日本則苦於中國在東海挑釁，雙方在這次二加二會談中，對於牽制中國也達成共識。

日印防務合作近年出現明顯進展。去年一月，印度空軍首次派遣軍機前往日本，與航空自衛隊舉行聯合演訓。兩國陸海空部隊去年共舉行六次聯合演訓。這次會談中，雙方也商定將持續進行雙邊和多邊聯合演訓。

此外，為降低印度對俄羅斯軍備的依賴，日本將向印度出口艦艇通訊天線系統NORA-50「獨角獸」。「獨角獸」是由「日本電氣」（NEC）和輪胎大廠「橫濱橡膠」等日本企業開發，以在喇叭形結構中裝有多個天線的設計聞名，以縮小體積並加強匿蹤性，能早期偵測飛彈和無人機動向，目前已配屬於日本海上自衛隊「最上級」護衛艦。

這項出口案若實現，將成為日本對菲律賓出口防空雷達後，根據「防衛裝備轉移三原則」出口防衛裝備成品的第二例，不僅有助於日本防衛裝備產業的發展，日印若使用相同裝備，雙方部隊在現場的情報協同也將更為順暢。

日本將向印度出口部署於「最上級」護衛艦的NORA-50「獨角獸」通訊天線。圖為最上級首艦「最上號」。（歐新社檔案照）

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