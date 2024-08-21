澳洲印尼互允軍隊入境演習

印尼候任總統兼國防部長普拉伯沃（右）20日訪問澳洲，與澳洲總理艾班尼斯（左）舉行會談。（法新社）

2024/08/21 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲總理艾班尼斯廿日宣布，澳洲與印尼已敲定一項升級版國防協議，允許彼此軍隊在對方境內舉行聯合演習等行動。這項宣示正值印尼候任總統兼國防部長普拉伯沃訪問澳洲之際，被澳洲政府視為兩國有史以來簽署的「最重要」協議之一，將促進更具雄心的聯合軍演，預計本月底由澳洲國防部長馬勒斯和普拉伯沃在雅加達正式簽署。

新國防協議升級

法新社報導，這項具有里程碑意義的防務協議，旨在加強兩國在亞太地區的合作，尤其是在印尼新總統即將上任之際。協議內容涵蓋聯合演習和部隊相互部署等條款。艾班尼斯在和普拉伯沃舉行的聯合記者會上指出，這項歷史性協議將透過深入對話、強化互操作性和提高實際安排，來鞏固雙方的國防合作，成為兩國支持彼此安全的重要支柱。

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普拉伯沃將於十月廿日接掌印尼這個全球第三大民主國家的政權。他表示，這項協議是一個「非常好的成果」，兩國都將互蒙其利。除了國防合作，普拉伯沃還表示，希望澳洲能在經濟、農業、糧食安全和打擊國際毒品販運方面，與印尼進一步合作。

拉攏印尼 共同抗中

印尼和澳洲擁有全球最長的共同海上邊界。法新社指出，澳洲希望藉由這項協議拉攏印尼，以加強其在美中競爭中的地位，並提升軍力以制衡中國。分析家預期，海上合作將是該協議的重點，尤其是在南海局勢緊張的背景下。

印尼和澳洲自去年二月起就持續針對這項協議進行討論，但儘管雙方防務合作日益深化，兩國在戰略議題上的分歧依然存在。印尼傾向於維持中立，避免倒向美中任何一方。普拉伯沃曾在去年十一月表示，印尼致力於不結盟政策，並將和美中兩強維持良好關係。

澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」東南亞計畫負責人帕頓指出，過去五年來，澳印防務關係不斷升溫，聯合軍演愈發頻繁且規模擴大，新的防務協議鞏固此一趨勢，但由於兩國對美中競爭等議題仍持不同立場，協議不太可能從根本上改變雙邊戰略關係。

澳洲國立大學國家安全學院研究員安德魯斯認為，儘管新協議有助於改善雙方合作，但其重要性不及一九九五年的安全協議和二○○六年的「龍目島條約」。九五年協議涵蓋範圍更廣，包括聯盟式義務，要求雙方共同因應外部威脅。

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