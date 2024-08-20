參選日相門檻高 自民黨上演「推薦人爭奪戰」

日本前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之19日在國會宣布，將參加9月舉行的自民黨總裁選舉，成為第一個召開記者會的參選人。（路透）

2024/08/20 05:30

前經濟安保大臣 小林鷹之搶頭香

〔駐日特派員林翠儀／東京十九日報導〕日本自民黨總裁選舉預定廿日敲定公告和投開票日期，目前檯面上已有超過十人有意出馬，但正式表態的僅有十九日搶得頭香的前經濟安保大臣小林鷹之。由於參加自民黨總裁選舉，必須跨過廿位黨籍國會議員推薦的門檻，在參選爆炸的情況下，門檻似已變成難以攀越的高牆，在公告登記前，預料會先有一場「推薦人爭奪戰」。

自民黨選舉管理委員會將於廿日開會決定總裁選舉的公告日和投開票日，綜合日本媒體報導，投開日可能落在九月廿日或廿七日。往年公告後距離投票日的競選活動時間最長為十二天，這次為了讓候選人有更多時間到地方上舉行討論會，競選期間可能延長為十五天，以此推算九月十二日公告、廿七日投開票的可能性較高。

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須獲20位同黨國會議員推薦

參加自民黨總裁選舉必須有國會議員身分，並獲得廿人推薦（不能重複推薦），目前自民黨籍的眾、參議員扣除議長共三六七人，目前傳出有意參選者約十一到十二人，要湊滿廿位推薦人有相當的難度。自民黨總裁選舉的最高參選人數，為二○○八年和一二年的五人，許多人都是在登記前因為湊不滿廿人推薦而放棄。

目前檯面上傳出有意參選者，包括自民黨幹事長茂木敏充、自民黨前幹事長石破茂、經濟安保大臣高市早苗、數位大臣河野太郎、前經濟安保大臣小林鷹之、外務大臣上川陽子、官房長官林芳正、前官房長官加藤勝信、前總務大臣野田聖子、前環境大臣小泉進次郎、經濟產業大臣齋藤健，以及參議員青山繁睛等人。

據報導，除了正式宣布參選的小林鷹之外，傳聞還有小泉進次郎、河野太郎、林芳正和茂木敏充等四人，已掌握廿位推薦人。

小林宣布參選時表明要「去派閥」，這次選舉絕對不會向舊派閥尋求任何支持。但現場廿位出席助陣的國會議員，有超過一半為前安倍派的議員。四十九歲的小林鷹之與四十三歲的小泉相差六歲，但小林為財務官僚出身，並非政治世家，二○一二年才轉換跑道當選眾議員。小林雖為前二階派，但獲得跨派系年輕議員支持，並獲得前幹事長甘利明重用，在現任總裁岸田文雄二○二一年首次組閣時擔任經濟安保大臣。

小林也是日本保守派看好的明日之星，與高市早苗可能出現選票重疊。保守派普遍認為，若由高市擔任首相而由小林出任官房長官，將是最完美的組合。

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