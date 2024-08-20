布林肯：加薩停火談判 決定時刻已至

美國國務卿布林肯（左）19日在特拉維夫與以色列總統赫佐格（右）會晤。（路透）

2024/08/20 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國、卡達和埃及近數月來持續就加薩走廊停火展開外交斡旋，在卡達首都杜哈日前的談判結束後，雙方本週將在埃及開羅繼續會商。美國國務卿布林肯十九日在以色列表示，談判已來到決定性時刻，這「可能是最佳，也許也是最後的機會」，力促各方儘快達成停火協議。

美方在杜哈談判上提出可望彌合以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」分歧的停火方案後，布林肯隨即訪問以國，確保本週稍後的開羅談判能夠取得突破。這是布林肯自去年十月以哈衝突以來，第九度緊急訪問中東。他在和以國總統赫佐格會面前對媒體表示，這是決定性的時刻，現在可能是最佳，也許也是最後的機會，讓被哈瑪斯劫持的人質返家，並促成以哈停火，讓各方走上持久和平與安全的道路。

請繼續往下閱讀...

哈瑪斯反對以方提案

布林肯強調，他是在拜登總統指示下展開密集的外交努力，「現在是大家點頭的時刻，不要找任何藉口拒絕」。他也重申美國不希望中東緊張局勢升溫，當務之急是必須確保沒有人可以採取可能破壞停火進程的行動。

然而，在布林肯抵達以色列幾小時後，哈瑪斯指控最新停火提案「回應（以色列總理）納坦雅胡提出的條件」，包括哈瑪斯不會接受的條款。哈瑪斯堅持永久停火，以及以軍全面撤出加薩，但納坦雅胡希望以軍能駐留若干戰略地點。哈瑪斯指控納坦雅胡「阻礙調解人的努力」，意圖拖延停火協議。納坦雅胡則表示，以國在某些領域可以採取彈性作法，但並未具體說明在哪些領域不會妥協。

加薩控以空襲致29死

在停火談判進行之際，加薩及以國和黎巴嫩邊境的暴力事件並未中斷。加薩衛生官員指稱，以軍徹夜空襲加薩，造成至少廿九人喪生，包括年僅十歲的五胞胎。黎國真主黨十九日表示，該組織的兩名武裝分子被殺，他們也對以國北部部隊和軍事據點進行襲擊，包括使用無人機。

此外，以色列特拉維夫一處商業中心十八日晚間發生爆炸，造成一死一傷，當局已定調為恐怖攻擊，並指死者疑似就是行凶者。哈瑪斯和巴勒斯坦伊斯蘭組織「伊斯蘭聖戰運動」（Islamic Jihad）十九日出面承擔責任，聲稱此為「自殺行動」，並警告將在以國發動更多襲擊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法