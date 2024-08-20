自由日日Shoot》兩國海防船南海碰撞 菲律賓︰中國船是罪魁禍首

菲律賓與中國十九日在南海發生船艦碰撞事故，菲方反控中國海警船才是罪魁禍首。圖為菲律賓國家安全委員會助理主席馬拉雅（由左至右）、前大法官卡皮奧，以及海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉在馬尼拉一場論壇上，對此事發表看法。（美聯社）

2024/08/20 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕菲律賓與中國十九日凌晨在南海「仙賓暗沙」（菲稱艾斯柯達礁，中稱仙賓礁）附近海域，發生船艦碰撞事故，中方第一時間歸咎菲國海岸防衛隊船艦，但菲方反控中方編造虛假訊息，指影像顯示中國海警船才是雙方碰撞的罪魁禍首。菲中今年以來多次在南海島礁周邊海域爆發衝突，這次是雙方上月達成降低緊張局勢的協議後，再度發生摩擦。

中方歸咎菲國 菲方反控假訊息

美國駐菲大使卡爾森隨即表態力挺菲律賓，重申美國與菲國站在一起，並指責中國海警人員在仙賓暗沙附近的危險行動，危及菲方人員生命，並導致菲國兩艘海防艦受損。

請繼續往下閱讀...

美大使挺菲 批中方危險行動

中國海警局發布影片及貼文聲稱，菲國海岸防衛隊四四一○號艦在十九日清晨約三時廿四分，於仙賓暗沙附近海域以「不專業、危險」方式，衝撞中方二一五五一號海警船，導致雙方發生擦碰，「責任完全在菲方」。文中還強調，中國對仙賓暗沙在內的南沙群島及附近海域，擁有無可爭辯的主權，籲菲方立即停止侵權挑釁，否則一切後果由菲方承擔。

同日上午，菲國「西菲律賓海國家工作小組」發布聲明回應道，菲國海防艦「英甘佑角號」（BRP Cape Engano）當天凌晨在仙賓暗沙東南方約廿三‧○一浬處航行時，遭中方三一○四號海警船以「具侵略性」航行方式針對，兩船碰撞導致英甘佑角號甲板上出現直徑約十二‧七公分破洞。隨後，菲國海防艦「巴格凱號」（BRP Bagacay）在仙賓暗沙東南方約廿一‧三浬處航行時，遭中方二一五五一號海警船在左舷及右舷連撞兩次，導致結構輕微損壞。

菲方強調，發生事故後，兩艦仍繼續履行任務，為費信島和馬歡島上的駐守人員運送必要補給品，並強調菲方會堅定確保己方海域安全，同時也敦促相關國家保持克制，避免進一步升高緊張局勢，確保所有在區域內作業船隻的航行安全。

中國海警隨後再次聲稱，清晨六時許，菲國四四一○號艦在衝闖仙賓暗沙鄰近海域受阻後，不顧中方反覆警告、航路管制，再次衝闖仁愛暗沙附近海域，中國海警對菲肇事船隻「依法依規採取管控措施」

據報導，仙賓暗沙位於菲國西部巴拉旺島（Palawan）以西約一四○公里處，是兩國領土爭端的新衝突點。四月間，菲國發現中方在仙賓暗沙傾倒珊瑚沙，疑似準備興建人工島礁。菲國海防隊隨後將多功能巡邏艦「馬格巴努亞號」（BRP Teresa Magbanua）部署到仙賓暗沙，但中國指控這是「非法下錨」，也部署船隻應對，雙方繼仁愛暗沙後，展開新一輪對峙。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法