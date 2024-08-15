任命前科犯入閣遭判違憲 泰國總理遭解職

泰國總理賽塔在總理辦公室部長任命案中，遭憲法法庭認定違憲，下令解除他的總理職務。（法新社）

2024/08/15 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕泰國憲法法庭十四日以違反道德為由，解除總理賽塔（Srettha Thavisin）的職務。這是憲法法庭繼七日以冒犯君主罪為由解散前進黨後，在一週內所做出的第二次重大裁決，也讓泰國陷入政治動盪。賽塔去職後由原內閣擔任看守政府，副總理兼商業部長普譚（Phumtham Wechayachai）成為代理總理，泰國國會將在十六日選出新總理。

賽塔在下午判決後於總理府發表簡短談話，表示尊重這項裁決，也感謝法官給他機會為自己辯護。在任不到一年的賽塔說：「我很遺憾，我會被認為是一個不道德的總理，但我相信那不是我的為人」。

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賽塔四月內閣改組，任命過去效力於前總理塔克辛的律師皮奇（Phichit Chuenban）出任總理辦公室部長，此人二○○八年疑以餐盒裝兩百萬泰銖現金放入紙袋、試圖行賄法官，而被控藐視法庭並為此入獄六個月；全案在四月獲賽塔任命後再度被起底，導致皮奇任職不到一個月即下台。對此，憲法法庭指出，儘管皮奇早已服刑完畢，但憲法法庭認定其行為不誠實，而賽塔明知皮奇過去卻仍提名，最終五票對四票裁決解除賽塔職務。

要求革除賽塔職務的請願書，全由軍方委任的泰國參議院前成員發起，如今推動賽塔下台，被視為有利於賽塔聯合政府的親軍方政黨，這些人去年即杯葛前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）出任總理。美聯社指出，泰國法院、尤其是憲法法庭向來被視為泰國保皇派堡壘，加上選舉委員會等名義上獨立的國家機構，常是泰國保皇派利用裁決以削弱或打垮政治對手的工具。

新總理必須從去年國會選舉中被列為總理候選人的人選中選出，目前可能人選有為泰黨現任黨主席貝東塔（Paetongtarn Shinawatra），她是創立該黨的泰國前總理塔克辛么女；為泰黨總理候選人猜卡盛（Chaikasem Nitisiri）、泰自豪黨黨魁及副總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）以及公民力量黨黨魁巴威（Prawit Wongsuwon）；另兩位人選則是二○一四年發動政變後擔任泰國總理九年的前將領帕拉育（Prayuth Chan-ocha），及其副手普拉威（Prawit Wongsuwan）。

泰國國會眾議院目前有四九三位議員，原本以賽塔所屬為泰黨為首的十一黨聯合政府在眾院共有三一四席，新總理必須獲得過半、也就是二四七票支持。原先遭解散的前進黨國會議員，已全數加入新政黨人民黨。

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