棄選總裁 日相10月換人》岸田：展現自民黨新生第一步

日本首相岸田文雄14日宣布，將不參加9月舉行的自民黨總裁選舉，為政壇投下震撼彈。（歐新社）

2024/08/15 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十四日報導〕日本首相岸田文雄十四日宣布，不參加九月舉行的自民黨總裁選舉，為政壇投下震撼彈。由於黨內派閥爆發的政治獻金醜聞等問題，造成岸田內閣支持率低迷，為避免自民黨在下屆眾議院選舉中失利，岸田表示，自民黨必須向人民展現新生的面貌，而改變的第一步就是他的退出。

對台灣友好 G7廣島峰會聯合聲明成功將台海安全納入

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岸田對台灣極為友好，在各種國際場合都不忘提到台灣海峽和平穩定重要性，更在七大工業國集團（G7）廣島峰會的聯合聲明中，成功地將台海安全重要性定調為「對國際社會的安全繁榮不可或缺」。

岸田於二○二一年九月底當選自民黨總裁，十月組閣成為日本第一百任內閣總理大臣（首相）。至今年九月總裁任期屆滿，推算首相任期達一○九三天，在二次世界大戰後卅五位首相中排名第八。岸田是自民黨史上第六位放棄競選連任的總裁，前任總裁菅義偉也放棄連任，連續兩位總裁放棄連任，可說是絕無僅有，在「後安倍時代」當家作主的難度可見一斑。

岸田任內除了應對武漢肺炎疫情外，二○二二年七月八日發生前首相安倍晉三遇刺事件，以及此後引爆的統一教問題，均重創自民黨的執政威信；二三年底爆發黨內派閥短報政治獻金、自設「小金庫」醜聞後，更讓自民黨的信用掃地。岸田雖以修改「政治資金規正法」增加相關規範，並解散黨內派閥試圖扭轉劣勢，但因初期反應不夠迅速果斷，難以服眾，內閣支持率跌至廿％上下，另一方面也引發黨內反彈，「裡外不是人」的窘境導致岸田難以尋求連任。

任內3年政績 防衛費用續增 日股創歷史新高

岸田非常積極推動領袖外交，二○二三年五月成功舉辦G7廣島峰會，三年不到已走訪全球卅二國，八次訪問美國更創下紀錄，其中今年四月更以國賓身分訪美，為九年來首次。岸田也修復與南韓長期惡化的關係，和美國聯手建構攸關東亞安全的美日韓防線，並爭取歐洲國家參與印太安全事務。

在安全保障方面，岸田延續安倍遺志，在二○二二年底完成國家安全戰略三文件的修訂，明文列入擁有對敵方基地的反擊能力，並大幅增加防衛經費，以五年時間將防衛費用的國內生產毛額（GDP）占比，從目前的一％提升至與北大西洋公約組織（NATO）相當的二％。

除了在外交以及安保層面表現不俗，日本股市在今年漲上歷史高點，經濟狀況也被評估可隨時宣布「擺脫通貨緊縮」，岸田也成功提高日本的薪資水準，但這類執政績效似乎無法馬上打動民心，去年及今年的多場地方首長和國會議員補選結果，均顯示自民黨的選票明顯流失。

自民黨將於本月廿日敲定總裁選舉日期，時間可能落在九月廿日至廿九日之間，新任總裁也將接任首相職務，按慣例，新首相上任後，將會解散眾院進行改選，以尋求最新民意。

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