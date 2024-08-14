不滿新內閣人事 伊朗副總統上任12天閃辭

伊朗新任總統裴澤斯基安（右）由於將保守派人士納入內閣名單，引發副總統查瑞夫（左）反彈，宣布辭職。（法新社檔案照）

2024/08/14 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕主張與西方改善關係的改革派候選人裴澤斯基安，上月擊敗另外三名保守派候選人，成為伊朗新任總統。但他十一日公布的內閣名單中，赫然出現兩名鎮壓異議與婦女的保守派大將，只有一名女性部長，且無遜尼派穆斯林等少數與年輕族群入閣。政治盟友批裴澤斯基安背棄競選承諾，選戰期間力挺並呼籲選民支持改革的副總統查瑞夫，更在同日火速請辭。

身為裴澤斯基安競選團隊要角的查瑞夫甫於本月一日上任，他在選戰期間曾走遍全國，呼籲選民給改變一個機會，如今卻帶頭退出，擔任負責戰略事務的副總統僅十二天。《紐約時報》直指，查瑞夫選在中東戰事一觸即發之際辭職令人震驚，顯示裴澤斯基安內閣形成過程存在深刻分歧。

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查瑞夫曾擔任伊朗外交部長，也是伊朗二○一五年與聯合國五個常任理事國、德國、歐盟達成核協議的首席談判代表。他在宣布退出裴澤斯基安政府的隔天，透過社群媒體聲稱，已深刻明白無法帶來民眾期望的變革。還說，其決定不代表對支持裴澤斯基安感到後悔，或對其新政府感到失望，而僅意味著是否能夠勝任副總統職務的自我懷疑。

紐時指出，查瑞夫請辭的爭議核心，為內閣名單中關鍵的內政部長提名人莫梅尼，及情報部長提名人哈提卜，兩人都是長期殘酷鎮壓示威者、婦女和異議人士的保守派，代表伊朗最高領袖哈米尼及聽命於他的伊朗革命衛隊勢力不願退出這兩個部會。

紐時指出，查瑞夫辭職以時機點最令人震驚，因為當前正值黎巴嫩「真主黨」最高軍事指揮官舒庫爾遭以色列擊斃，以及巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」政治局主席哈尼耶上月在德黑蘭遇襲身亡，哈米尼旋即點名以國必須「血債血償」，恐引爆中東更廣泛戰火。

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