黃岩島上空挑釁對峙 菲向中提外交抗議

菲律賓政府已就中國軍機在南海黃岩島上空逼近菲國運輸機，並發射照明彈危及其安全一事，向北京當局提出外交抗議。（法新社檔案照）

2024/08/14 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕菲律賓政府十三日表示，已就中國空軍飛機上週在南海爭議島嶼上空逼近菲國空軍運輸機，並發射照明彈危及其安全一事，向北京當局提出外交抗議，並揚言可能會重新檢討雙方此前就南海運補所達成的共識。中國則反控菲國侵權挑釁，並重申中方行為於法有據。

菲中兩國在南海的衝突對峙已從海面擴及空中，兩國空軍飛機八日在雙方皆宣稱擁有主權、但目前實際由中國控制的黃岩島（菲稱馬辛洛克灘）上空「狹路相逢」。菲方十日指控，共機對菲機進行危及其人員生命安全的危險挑釁行徑，甚至朝執行例行巡邏任務的菲機飛行路徑投擲數枚照明彈。同日，共軍南部戰區反控菲機入侵其領空，中方依法警告驅離之舉合法正當。

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菲律賓外交部發言人達沙表示，已向中方提出外交抗議，但未進一步說明。菲國海軍發言人崔尼代十三日則再批共機行為「脅迫、侵略與欺騙」，不見容於受國際法管轄的國際領域，提高擦槍走火風險。

崔尼代表示，八日在南海空域對菲國軍機進行危險挑釁行為的中國軍機，是從陸上設施起飛，而非航空母艦。中方數年前也曾從南海基地，向菲國軍機發射照明彈。

對此，中國外交部發言人林劍十三日並未正面回應，而是重申中國擁有黃岩島及其附近海空域的主權，菲國軍機現身為侵權挑釁。

根據菲律賓海軍監控報告，本月六日至十二日期間，有十三艘中國海警船、九艘中國海軍軍艦，出現在南海爭議海域，包括黃岩島、中業島及仁愛暗沙（菲稱愛尤銀礁，中稱仁愛礁）等海上地物的周邊水域。在更早前的一週，中國只有十二艘海警船及三艘海軍軍艦出現在這些水域。但若加上中國民兵船及科研船，六日至十二日間出現在這些水域的中國船艦計達九十二艘。

運補臨時協議恐重新評估

此外，菲律賓外交部次長拉薩洛十三日在菲國國會聽證會場邊表示，菲中稍早就仁愛暗沙運補任務所達成的「臨時協議」，雙方就運補達成諒解，不等於菲國在南海立場上有所妥協；該協議若有必要，可能會「重新評估」。

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