川普、馬斯克Ｘ對話 憂中核武擴散

這場原定美東時間12日晚間8時舉行的直播專訪，因Ｘ平台遭受大規模分散式阻斷服務攻擊（DDoS）而延遲40幾分鐘。（路透）

2024/08/14 05:30

稱核戰爭才是世界最大威脅

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普十二日在社群媒體平台Ｘ與億萬富豪馬斯克的直播對談中，強調與中國、俄羅斯領袖保持良好關係的重要性，同時對中國日益成長的核武實力表示深切憂慮。他質疑美國副總統賀錦麗是否有能力回應這些挑戰，並批評她在處理中國問題上的能力不足，沒能力與中國國家主席習近平談判。

川普指出，中國核武發展速度超乎預期，可能在不久的將來超越美國，對全球權力平衡造成重大影響。他強調，「核武擴散」是當前全球面臨的最大威脅之一，美國需要一位強而有力的總統來因應這項挑戰。

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稱可與中俄領袖相處融洽

川普強調，他希望與習近平、俄羅斯總統普廷，以及北韓領袖金正恩「相處融洽」。他將中、俄、伊朗和北韓形容為現代「邪惡軸心」，但也表示與這些國家領袖建立良好關係是可取的，因為他認為核戰爭而非全球暖化，才是對世界的最大威脅。

川普批評拜登政府向普廷發出錯誤訊號，使世界更接近第三次世界大戰，並再次指責現任政府在移民、烏戰，及以巴衝突等議題處理不當。

在拜登宣布退選，轉支持賀錦麗接棒參選後，川普的聲勢似乎略顯低迷，他和馬斯克的對談旨在重振旗鼓。在兩小時對談中，川普與馬斯克相互支持，強調這場選戰的重要性。川普多次抨擊賀錦麗，質疑她立場不穩定，並認為她缺乏領導力，無法有效回應習近平的挑戰。川普嘲諷地說：「你能想像賀錦麗與習近平談判嗎？這根本不可思議。」

指賀錦麗沒能力與習近平談判

此外，川普指責賀錦麗在邊境政策上反覆無常，一方面宣稱支持開放邊境，另一方面又說將在邊境議題上採取強硬立場。川普指控賀錦麗試圖模仿他的政策，卻讓大量無證移民從美墨邊境湧入美國。他承諾，若當選將推動美國史上最大規模的驅逐行動。

直播前遭網攻 延遲逾40分

原定於美東時間十二日晚間八時舉行的直播專訪，因Ｘ平台遭受大規模分散式阻斷服務攻擊（DDoS）而延遲四十幾分鐘。在討論政府預算時，馬斯克自薦參與研究如何提升政府效率，川普表示歡迎。此外，川普重申他若當選將關閉教育部，將教育權還給各州政府。

川普還回顧了七月十三日在賓州遭遇槍擊的驚險經歷。馬斯克稱讚川普面對危險的勇氣，認為這種堅韌性格對國家安全至關重要。川普表示，他計畫十月重返巴特勒舉行造勢活動。

美國共和黨總統候選人川普與億萬富豪馬斯克，透過社群媒體平台Ｘ對談。（路透）

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