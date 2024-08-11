英國變天 中重啟倫敦超大使館計畫

中國近日重提在二○二二年底遭駁回、在倫敦市中心興建超級大使館的建案申請，被視為測試在上月大選中重新執政的工黨政府的反應。圖為目前位於西倫敦市中心波特蘭坊的中國大使館。（歐新社）

2024/08/11 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕英國每日電訊報十日報導，中國已重啟在倫敦市中心興建超大大使館、二○二二年時遭當地區議會駁回的建案計畫，被視為對新上台的工黨政府的測試。

中國在二○一八年購入鄰近倫敦塔的英國皇家鑄幣廠舊址所在街區，並宣布將在此興建一座占地七十萬平方英尺的中國大使館的計畫；一旦落成，該大使館將是中國在歐洲最大的大使館，以及幾乎是駐美國華府大使館的兩倍大。二○二二年十二月，中國大使館區預定地所在的東倫敦「塔村」（Tower Hamlets）行政區的區議會投票否決該建案的申請。

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各方反對的理由包括該大使館可能成為恐怖攻擊目標或祕密警察站、監視攝影系統數量大增將妨礙隱私、抗議活動恐衝擊周邊區域、曼徹斯特總領事館毆人事件可能重演、中國人權紀錄引發疑慮、電話和網路恐遭監聽、周邊不動產市值恐下降。

但就在工黨勝選的英國大選結束後數週，中國已重新遞案申請興建超級大使館，內容與兩年前並無二致。中國駐英大使館代表在送交「塔村」區議會的文件中表示，區議會在二○二二年十二月的駁回決定「無法律依據」以及「無政策規劃依據」，呼籲官員重新審視申請。

北京當初並未對建案申請遭駁回提出異議，錯過六個月的上訴期；而今拖了這麼久才重提申請計畫，不禁令人猜測北京可能認為該案會因執政當局更迭而有所改變。

前保守黨黨魁史密斯說，中國的所做所為都不會是巧合，北京當局如今想試試看能否說服工黨政府。

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