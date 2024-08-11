不甩美警告 中駭客組織潛伏未減

受中國政府支持的駭客組織「伏特颱風」去年被發現入侵美國關鍵基礎設施網路，遭到美國政府強烈警告，但該組織目前仍持續活躍。（法新社檔案照）

2024/08/11 05:30

「伏特颱風」持續監視馳援台灣的關島通訊系統

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國政治新聞網站「Politico」九日指出，與中國政府有關聯的駭客組織「伏特颱風」（Volt Typhoon），去年被發現一直在監視並入侵美國重要基礎建設設施，包括對於美軍馳援台灣極為重要的關島通訊系統，迫使拜登政府強烈警告中方停止相關活動，但中方充耳不聞，未停止攻擊或減緩，所幸美國官方機構和民間企業皆已提高意識，從而加強安全措施。

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美國通常不願公開討論駭客攻擊，也不會直接將這種行為歸咎於特定國家，但自從北京支持的「伏特颱風」被發現入侵美國網路以來，美國控訴從不假辭色。過去一年裡，美國網路安全和基礎設施安全局、國家安全局、聯邦調查局及美國盟邦的網路機構，一再講述中國駭客組織造成的威脅，包括發布安全警報、允許高階官員公開談論駭客蹤跡、在訪中時直接警告中方，或罕見地揭露目標機構被鎖定的細節。

目標滲透網路 必要時影響運作

然而，近日拉斯維加斯資安會議的一線網路安全專家表示，美國及盟邦遏阻中國駭客的大規模行動並未取得進展。「微軟」威脅情報策略主管狄格里波更直言，中國駭客的目標和攻擊強度都沒有改變，「他們停下來了嗎？絕對沒有。」這對美方來說尤其迫切，因為有跡象顯示，一旦中國決定入侵台灣、與菲律賓開戰，或認定美國正大幅軍援台灣，就準備對美展開網路攻擊。

配合侵台 破壞美國回應能力

據報導，被「伏特颱風」鎖定的機構很難發現自己被入侵，因為該組織的目的是滲透網路，並在必要時影響其運作，而非竊取資料或採取其他更容易被發現的攻擊類型。美國網路安全公司「SentinelOne」資安長史塔莫斯表示，該組織「刻意保持低調」，更難逮住，拜登政府並未在嚇阻中國駭客方面取得進展，「這確實讓我感到害怕」。

日前資安業者「CrowdStrike」技術問題導致微軟作業系統全球大當機，史塔莫斯指一旦中國決定使用「伏特颱風」進入美國關鍵網路的能力，其影響將具毀滅性，中國很想在入侵台灣第一天就破壞美國回應能力，「我認為我們已（藉由微軟當機事件）對第三次世界大戰爆發之初的情況進行了部分彩排」。

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