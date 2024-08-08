中諜假民運人士 王書君在美定罪

假冒為民主倡導者的美國華裔學者兼作家王書君，6日因秘密為中國從事間諜工作而被定罪，預定明年1月判刑，最高面臨25年徒刑。（路透）

2024/08/08 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕偽裝成反共民主人士但實際上充當中國特務的華裔美籍學者王書君，被控四項罪名六日全遭定罪，最重恐被判廿五年有期徒刑。長期活躍於民運界的王書君被控為北京當局蒐集中國、香港、台灣與新疆民主派人士的情報，包括目前入獄服刑中的香港民主黨前主席何俊仁。

最重恐判25年徒刑

經過一週審訊，紐約一個陪審團裁定，七十五歲的王書君被控未知會美國司法部而密謀充當外國代理人、非法擁有身分證，以及對執法部門做出虛假陳述等四項罪名全數成立，法官將於明年一月九日宣布刑期，最重恐判處廿五年有期徒刑。紐約東區聯邦地區法院檢察官皮斯在宣判後表示，王書君遭起訴的內容或許有如間諜小說情節，然其充當中國政府秘密特務的犯罪證據卻真實得令人震驚，怒批王書君背叛那些尊重與信任他的人。

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4名中國情報員在逃

根據美國司法部資訊，王書君是美國民運組織「胡耀邦趙紫陽紀念基金會」的共同創辦人，該組織主要成員多為知名反共人士，但王書君卻至少從二○○六年起奉中國特務指示秘密蒐集與舉報民運人士情報，包括和香港民主派人士、台獨倡議者、新疆維吾爾族、西藏民主人士及法輪功成員交流與進行監視。除王書君外，另有四名中國情報官員遭美國檢方起訴；這四人均在逃，據信人在中國。

一九九四年移居美國、二○二二年三月被捕的王書君拒不認罪，他六日當庭聽聞自己被控的所有罪名皆成立後面無表情，但在離開法院時控訴遭不公平待遇，批評當局玩弄政治與弄錯證據。王書君的律師也說，王書君與中國情報人員聯繫意在策反，無證據顯示王書君的行為造成任何傷害或能證明中國政府因此受惠，並堅稱王書君是愛國的美國人與畢生奉獻於反共。

檢方指控王書君將其與反共人士的對話、會議與計畫整理成類似日記的電子郵件，內容包括八九六四相關紀念活動或欲在中國國家主席習近平訪美時發動示威等計畫；其中一則標題為「香港第一號異見人士」的電郵，據信攸關現已解散的香港支聯會前主席何俊仁。何俊仁因違反港區國安法遭重判，正在香港服刑中。

中國外交部發言人毛寧七日以「不了解」回應記者對王案的提問；中國駐美國大使館發言人劉鵬宇六日也是做同樣回應，並稱中國反對美國抹黑污衊與刻意捏造。

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