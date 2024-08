美澳加菲南海軍演 中隔黃岩島海空巡邏

美國、加拿大、澳洲和菲律賓7日在南海首度舉行海空聯合軍事演習,以加強各國軍隊之間的協同作戰能力。圖為加拿大皇家海軍巡防艦「蒙特婁號」(HMCS Montreal)。(法新社)

〔編譯張沛元/綜合報導〕美國、澳洲、加拿大與菲律賓七日在主權爭議日趨白熱化的南海舉行展示武力的空中與海上聯合操演,而中國也在同一時間於南海黃岩島附近水域進行旨在檢驗「聯合打擊能力」的海空巡邏,明顯意在與美國及其盟友互別苗頭。

美國印太司令部司令帕帕羅、澳洲國防軍總司令強斯敦、加拿大將軍卡里南以及菲律賓參謀總長布勞納發表聯合聲明指出,四國「團結一致應對共同的海上挑戰,以及強調共同致力於維護國際法與基於規則的秩序」;參與聯合演習的四國海軍與空軍部隊將共同操演、加強四國武裝部隊間的合作與互操作性。菲國軍方表示,七日的操演科目包括聯合海上通過操練與通訊演習,還有攻擊直升機在公海低飛過海軍船艦上空,此外也計劃進行反潛戰演習。

四國演習維護航行飛越自由

帕帕羅等人還在聲明中指出,歷時兩天的四國演習意在「維護航行與飛越自由、其他合法使用海洋與國際空域的權利,以及尊重國際法規定的海洋權利」;儘管隻字未提中國,但四國重申二○一六年的南海仲裁為對南海主權爭議各造最終與具有法律約束力的定奪。

儘管菲律賓海軍發言人崔尼代也說,四國演習不針對任何國家,而是「集體展現對基於規則的國際秩序的支持」,但中國仍對號入座與做出回應,其南部戰區七日宣布,正在南海黃岩島附近的海上與空中進行聯合戰巡,以檢驗戰區部隊偵察預警、快速機動與聯合打擊能力,並嗆聲說,已完全掌握「一切攪局南海、製造熱點、破壞地區和平穩定的軍事活動」。

菲:中國海軍3船艦尾隨

菲國軍方稍後表示,有三艘中國海軍船艦「尾隨」在西菲律賓海(菲國主張在南海擁有主權區域)上的四國操演,但並未提供更多細節。

針對共軍刻意在美澳加菲聯合演習的同日同地大秀肌肉,菲律賓大學海洋事務與海洋法研究所(Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea)所長巴童巴卡說,儘管共軍過去就曾部署於黃岩島附近,然其七日的海空巡弋意在恫嚇,明顯是要傳達訊息與展示武力。

