華茲與中有淵源 成對手攻擊箭靶

華茲在費城舉行的造勢大會中，對共和黨候選人川普發動猛烈攻勢。（美聯社）

2024/08/08 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國民主黨總統候選人賀錦麗選擇明尼蘇達州州長華茲做為副手後，川普陣營及其支持者開始攻擊華茲與中國的過往關係，甚至暗示他是中共特務。然而，「日經亞洲」指出，華茲近年來對中國的立場已轉趨強硬，並共同發起一系列批評北京人權紀錄的法案，這種立場轉變可能令中國始料未及，迫使北京重新審視對美外交策略。

能說中文開旅行社 帶學生遊中

華茲於一九八九年天安門事件同年，透過哈佛大學「世界課堂」（WorldTeach）計畫前往中國廣東省佛山一中任教一年，能說中文，並經營一家帶領學生前往中國的旅行社，直到二○○三年。二○○七年至一九年擔任國會議員期間，他曾是「國會及行政當局中國委員會」成員，並與西藏精神領袖達賴喇嘛會面。這些經歷一方面讓華茲在外交談判上具備優勢，有助美國了解中國，另一方面卻也成為川普支持者攻擊的目標。

請繼續往下閱讀...

南華早報報導，華茲被提名後，川普支持者立即針對他與中國的關係發動攻擊。前美國代理國家情報首長（DNI）格瑞尼爾在Ｘ平台發文稱：「共產中國對於賀錦麗選擇華茲做為副總統候選人感到非常高興。沒有人比馬克思主義者華茲更親中。」前美國國務院伊朗事務特別顧問諾龍哈則分享一段據稱是華茲二○一九年的言論，呼籲擴大美中軍事聯繫，以建立「穩固、持久的夥伴關係」。

紐約市調顧問公司「戰略風險」執行長史東費什指出，在美國政治中，與中國的聯繫是一把「雙面刃」；有中國經驗在重大問題上擁有專業知識，但這些聯繫也可能成為政治攻擊的目標。

近年對中多所批評 轉趨強硬

事實上，華茲近年來對中國政府多所批評。華茲在擔任眾議員期間便積極關注中國人權問題，支持多項批評中國人權紀錄的法案，並與達賴喇嘛、香港民運人士等會面，展現對中國民主人權的支持。日經亞洲指出，華茲就任州長後，在貿易及人權議題上對中國態度轉趨強硬，並積極拓展與日韓等亞太國家經貿往來。

去年接受該刊專訪時，華茲直言對中國近期表現失望，尤其在烏戰上偏袒俄國。他更公開歡迎日企投資明尼蘇達州，但拒絕中企，顯示對中政策已有根本性轉變。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法