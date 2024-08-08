賀錦麗華茲 首次合體造勢

美國民主黨總統候選人賀錦麗與競選搭檔華茲6日首度合體亮相，在關鍵搖擺州賓州登台造勢。左起分別為賀錦麗夫婿任德龍（Doug Emhoff）、賀錦麗、華茲、華茲之妻格溫（Gwen Walz）。（路透）

2024/08/08 05:30

現身費城 萬名支持者到場

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國民主黨籍五十九歲副總統賀錦麗五日確定將代表民主黨角逐年底白宮寶座，並於隔天宣布選擇明尼蘇達州六十歲州長華茲做為競選搭檔後，兩人六日於搖擺州賓州的費城首次合體現身造勢活動。華茲火力猛批共和黨總統候選人川普，指控他削弱經濟、嘲弄法律和秩序，只忙於為自己服務。

賀誇華茲讓人民有歸屬感

賀錦麗在介紹華茲出場時，表示華茲是「那種能讓人民有歸屬感，激勵他們實現遠大夢想的人，…這才是美國值得擁有的副總統」。華茲接過麥克風表示，「我們還有九十一天，這很容易」，「在這九十一天裡，在白宮的每一天，我都會得到副總統賀錦麗的支持，我們也會得到你們的支持」。

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華茲批川普 只為自己服務

華茲向在場約萬名熱情支持者猛批川普，指川普對世界的看法與眾不同，根本不懂什麼是為人民服務，「他只忙於為自己服務」。他指責川普為了自己削弱美國的經濟，播下「混亂和分裂」的種子，「在川普的統治下，暴力犯罪上升了，這還不包括他自己犯下的罪行」。這番談話逗得支持者哄堂大笑。

法新社指出，賀錦麗與華茲在他們的首次競選亮相中，讓人看到了兩人如何吸引選民─一位是來自加州的黑人和南亞裔前參議員，另一位是來自美國心臟地帶藍領階層的白人前國會議員。美國有線電視新聞網（CNN）也說，華茲和藹可親的中西部平民形象，將是賀錦麗選戰利器。根據CNN六日報導，知情人士透露，兩人之前並不特別對盤，但四日會面時，賀錦麗對華茲的「真實性」印象深刻。

美聯社表示，賀錦麗六日公布華茲為副手，堪稱參選以來最大決定，所幸廣受黨內、進步派與溫和派團體接納，競選團隊對其選戰策略更是樂觀其成；華茲符合賀錦麗設定，讓政治看來更有趣，並溫和轉移共和黨人陰暗言論，才兩天就從各地各區獲得逾兩千萬美元的草根捐款。

一位民主黨資深黨工告訴CNN，「他的言談和外表都像我們流失給川普的許多選民。」

知情人士則說，「化學反應對賀錦麗而言真的很重要」，兩人很合拍，「最重要的是，賀錦麗競選團隊和我們所有人一樣，看到華茲帶來的活力」。

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