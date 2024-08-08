美澳合製導引武器 供應印太

澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（左起）、外交部長黃英賢、美國國務卿布林肯、國防部長奧斯汀，6日在馬里蘭州首府安納波利斯舉行「澳美部長諮商會議」。（法新社）

2024/08/08 05:30

明年起擴大國防合作

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國國務卿布林肯、國防部長奧斯汀六日與澳洲外交部長黃英賢、副總理兼國防部長馬勒斯，在美國舉行第卅四屆年度戰略對話「澳美部長諮商會議」（AUSMIN）。奧斯汀開場致詞時明確指出，兩國面臨中國「脅迫行為」等共同安全挑戰；會後聯合聲明譴責中國在南海「企圖透過武力或脅迫片面改變現狀」，確定澳洲明年開始與美聯合生產導引武器、以供應印太地區盟國所需，同時增加美軍在澳洲的軍事存在，包括部署轟炸機，增加自澳洲的軍力投射。

美將增加在澳輪調駐軍

奧斯汀會後證實，美國在澳輪調駐軍將增加，「這將意味更多海上巡邏機和偵察機在澳洲北部基地行動，也意味更頻繁輪換部署轟炸機」。美國在澳洲境內沒有軍事基地，但美軍陸戰隊輪調部隊每年有六個月駐紮澳洲北領地達爾文市，澳美早已就北領地達爾文、丁達爾多處澳洲空軍基地升級展開合作，由美國在澳洲軍事基地為自身陸戰隊和去訪的空軍中隊建造設施；也正評估西澳科廷、利爾蒙斯及昆士蘭州斯切格等多處基地升級可能性；另已在南部維多利亞州建立一處後勤據點，並計劃於昆士蘭州再建一處。

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關切中國南海脅迫行動

「澳美部長諮商會議」聯合聲明對於「中國在菲律賓專屬經濟區內針對合法作業的菲律賓船隻採取危險和升級行為」，表示嚴重關切，證實其他盟國將與美、澳增加合作，包括日本將與美軍陸戰隊在達爾文增加演習，澳、美亦將在菲律賓專屬經濟區定期舉行演習。

聲明也首次提及澳洲於印度洋具有戰略意義的領地柯克斯群島，稱美國歡迎澳洲在當地進行基礎設施升級。柯克斯群島離澳洲本土約三千公里，人口僅六百人，為澳洲在印度洋監視中國海上行動的關鍵要地，目前中國正增加在印度洋的潛艦活動。澳洲預計今年開始在島上擴建機場，以便容納更重型軍用飛機，包括P-8A「海神式」反潛機。

合作測試高超音速飛彈

根據聯合聲明，澳洲將在導引武器製造方面與美國更密切合作，明年開始聯合製造導引飛彈，包括烏克蘭使用的「導引多管火箭系統」（GMLRS）；另正與美國測試「高超音速（極音速）攻擊巡弋飛彈」（HACM），此為澳洲打算用於戰機的首款高超音速武器。

澳美近年擴大國防合作，包括二○二一年和英國共同成立「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS），以回應中國在印太地區的擴張行動。馬勒斯也肯定美軍駐澳有助於在印太地區發揮嚇阻作用。

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