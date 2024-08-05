憂川普關邊境 中國非法移民急「潤」美

隨著厄瓜多取消免簽入境，中國人「潤」美之路的起點，已南延至玻利維亞首都拉巴斯，全長超過1.1萬公里，必須途經10國共9個邊境關卡，才能抵達美國和墨西哥邊境。（美聯社檔案照）

2024/08/05 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕儘管厄瓜多暫停讓中國公民免簽入境，美國政府也利用包機遣返上百名中國移民，但華爾街日報四日報導，仍擋不住一波波的中國移民，因為他們想趕在恐對移民開鍘的美國前總統川普回鍋白宮前「潤」美。

經10國9邊境關卡 才抵美墨邊境

據報導，近年來有數以萬計中國人從南美洲以陸路方式入境美國，他們多半先飛到原可免簽入境的厄瓜多，穿越連接中美洲巴拿馬與南美洲哥倫比亞的「達連隘口」（Darien Gap）並進入墨西哥，再想辦法越界赴美。然而，隨著厄瓜多七月一日取消免簽入境，這條潤美之路的起點已南延至玻利維亞首都拉巴斯，全長超過一‧一萬公里，必須途經十國共九個邊境關卡，才能抵達美墨邊境。

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目前人在墨國首都墨西哥市的一名卅七歲中國男子說，他今年六月趕在厄瓜多取消免簽入境前抵達厄瓜多，如今希望能騎機車到美墨邊境，再想辦法進入美國。當被問到為何願意冒險偷渡赴美，這名自稱姓周、原本在華南賣檳榔的男子直言，經濟惡化讓他對中國幻滅，因此當他在網路上批評當局而惹禍上身後，便毅然決定赴美…「苛政猛於虎」。

根據巴拿馬當局的數據，今年前五個月每月平均有兩千名中國公民通過「達連隘口」，略低於非法移民人數創高峰的二○二三年月平均值。但多名在七月中旬穿越瓜地馬拉與墨西哥邊境的委內瑞拉移民表示，他們在沿「達連隘口」的叢林小徑上，看到成群結隊的中國人，顯示中國移民仍前仆後繼潤美。

非法移民是美國二○二四年總統大選重要議題之一，不少尚未踏上潤美長征的中國人，如今擔心川普上台後恐強力鎮壓移民。去年從厄瓜多經「達連隘口」與墨西哥赴美、目前人在紐約的中國移民李小三（Li Xiaosan，譯音）說，降低移民潮的美國輿論壓力，再加上厄瓜多暫停中國人免簽入境，幾乎毀掉這條中國老百姓潤美幹道…「如今九十九％的人都來不了。」

儘管障礙不斷，部分中國人仍一心潤美與另闢蹊徑，像是改以南美的蘇利南為起點，甚至從古巴搭船偷渡赴美；另有人企圖利用墨西哥允許持有日加英等國多次入境簽者可免入境墨國的漏洞，取道第三國再轉往墨西哥。但對大多數中國人而言，目前最實際的潤美起點，是仍給予中國公民落地簽證的玻利維亞。但為避免被中方邊檢人員識破，大多數人會先飛到非洲或歐洲的第三國，再轉往玻國。

川普3日在喬治亞州亞特蘭大造勢，秀出他7月13日在賓州巴特勒造勢時遭到槍擊，卻仍握拳高呼的照片。（彭博）

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